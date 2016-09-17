Фиолетовые драники и красное пюре, или Ода картофелю

Не только грузины и молдаване живут виноградом! Но и картофель не только мы выращиваем. Однако же в этом году в Беларуси переполнены картофельные закрома – надо ведь оправдывать звание бульбаша. До рекламной паузы обещал поговорить об урожаях и о том, какой овощ наименее вреден – для этого к нам в студию идет доктор сельхознаук Мечеслав Степуро – большой специалист, кстати говоря, в арбузном деле. Но сперва – о картофеле. Ода бульбе от Илоны Волынец.

Приседания, наклоны вперед… И даже рывок – толчок…

Вместо поля спортивного – картофельное! Здесь и физическая нагрузка, и ровный загар, и неподдельные эмоции. Копают картошку белорусы в поте лица и это у них самих вечный повод для шуток. Вот вам картофельный шашлык и даже бульбяная ванна. Ольга и Игорь хвастаются своим урожаем. В беседке у дома картофельная мини-презентация.

В этом году дачники решили поэкспериментировать и посадили на своем участке картофель самого пестрого окраса. Так что, этой зимой на столе Тишкевичей будут фиолетовые драники и красное пюре.

Игорь Тишкевич:

Это не для пропитания, это больше для души. Хобби.

Предприимчивые пенсионерки из Минска и вовсе развели огород аккурат под окнами многоэтажки. Лишним ведро картошки зимой уж точно не бывает!

Тамара Острейко, пенсионерка:

Мы работаем и все делаем, а как же жить. Мы стараемся, мы ж трудяги, белорусы.

Картофель в этом году уродился – в среднем 280 центнеров с гектара. Но есть хозяйства, где урожайность почти в два раза выше. «Наш Александрович» – зовут его с уважением дамы и при его появлении непременно улыбаются. Хоть Андрею всего 30, руководит хозяйством не хуже самого опытного агрария.

Андрей Бритвич, управляющий хозяйством:

Если сегодня картошка дает 500 центнеров, значит, у нас все было хорошо, сделали все правильно, правильно вырастили, осталось сохранить и продать.

700 гектаров картофельных угодий. В этом сезоне в хозяйстве планируют собрать 35 тысяч тонн второго хлеба. Бульбу с полей минского региона уже ждут и на российских прилавках.

Илона Волынец, корреспондент:

Техника хоть и современная, но без участия человека не обойтись. Самая пыльная работа у сортировщиков, когда прямо во время движения, на ходу нужно сортировать картофель от камней и травы.

За рулем комбайна – минчанин Олег. Из душного офиса в кабину трактора он пересел 5 лет назад. Поэтому, прогуливаясь по столичному гипермаркету, свою продукцию он узнает из тысячи.

Олег Кункевич, механизатор:

Когда видишь свой второй хлеб в магазинах и думаешь, что это убирал ты, это да приятно.

Всего в Беларуси выращивают свыше сотни сортов картофеля. 45 из них – отечественной селекции. Как показывает практика, и заграничные корнеплоды приживаются у нас весьма неплохо.

После тщательной сортировки ее крахмалистое величество отправляется на покой, а точнее – в хранилище…

Сергей Черняк, заместитель главного энергетика:

При копке картофеля картофель получает стресс. При закладке его на хранение задается режим лечения. Периодическое снижение температуры.

Бульба на столе у Бульбы! Белорусов с такой фамилией на всю страну порядка 70. Распространена она среди украинцев. Отчего сразу вспоминается гоголевский Тарас Бульба. Зинаида Антоновна как раз его землячка. Но истинной бульбашкой стала, переехав в Беларусь. Фамилия досталась от мужа, кстати, коренного белоруса.

Зинаида Бульба:

На зиму заготавливаем картошку по 300 кг, а то и больше. Фамилия соответствует, потому что картошку мы любим дейстивтельно.

«Свята бульбы» сегодня отмечают в Барановичах. В центре города – аромат свежей молодой картошки. Можно прикупить пару мешков на зиму и здесь же подкрепиться драниками из нового урожая.

Со знанием дела картошку выбирает и этот молодой человек. Как выяснилось, Мухаммед в Беларуси всего 2 месяца, сам родом из Египта. А в Барановичи приехал учиться.

Мухаммед Абдельазиз:

Я люблю жарить картошку, потому что она вкусная.

Илона Волынец, корреспондент:

По статистике, в год на одного белоруса приходится свыше шестисот килограммов картошки. А в день каждый из нас в среднем съедает полкило. Взвесьте нам, пожалуйста, полкилограмма! Так мало? Я б за раз столько съела.

Нас по-дружески называют бульбашами. Это мы знаем не одну сотню картофельных рецептов, а новогоднюю елку запросто смастерим из бульбяных мешков. Ей мы посвящаем стихи и песни. И ради нее готовы трудиться до седьмого пота… А она, словно, чувствуя нашу любовь, шлет нам свой сердечный привет!