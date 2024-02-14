Финалистов проекта «100 идей для Беларуси» выбирают в Национальном детском технопарке

Система распознавания лиц, строительные материалы из вторсырья и приложение, контролирующее состояние здоровья детей. Эти и другие разработки представили участники отборочного этапа молодежного проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении двух дней в Национальном детском технопарке будут выбирать финалистов конкурса. На этой стадии участвуют проекты, которые стали победителями межуниверситетских этапов. В 2024 году вузы Беларуси представили почти 130 работ в различных номинациях. Среди них – «Энергетика», «Здравоохранение», «Лучшая бизнес-идея». С каждым годом интерес к проекту возрастает – об этом свидетельствуют как рост количества заявок для участия, так и качество представляемых проектов.

Екатерина К равцова, студент Б елорусского государственного технологического университета: Мой проект – это стеклокерамика. Данный материал используется в фарах, в светодиодных сборках, в линзах для дронов. В нашей стране сейчас нет производства данного стекла, и мне было хотелось внедрить это суперпростое производство, которое возможно реализовать на любом стекольном заводе.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Эта площадка, во-первых, поможет ребятам в перспективе в их профессиональном становлении. И, конечно, часть отсюда выкристаллизуется, эти проекты получат в перспективе развитие и финансирование, чтобы они были внедрены в Республике Беларусь и за ее пределами.

Впервые проект «100 идей для Беларуси» прошел в 2011 году по инициативе БРСМ. За это время он стал визитной карточкой молодежной организации. В этом году финал конкурса состоится в марте.