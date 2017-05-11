Филиал Национальной академии наук Беларуси откроют в Каире

Новости Беларуси. Он будет заниматься продвижением отечественных технологий и разработок в Египет. Приоритетные проекты ученые двух стран 11 мая определяют в Минске. Особый интерес у гостей вызывает сотрудничество в сфере сельского хозяйства, машиностроения, добычи полезных ископаемых, охраны окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: Их очень интересует очистка воды, переработка мусора, ну это курортная зона, чтобы не загрязнялась, мы тоже в этом плане можем помочь. Переработка минерального сырья и добыча полезных ископаемых, в том числе золота, у нас есть такое оборудование.

Махмуд Мохамед Сакр, глава Египетской академии научных исследований и технологий:

Мы выбрали несколько направлений для сотрудничества. В первую очередь, это сельское хозяйство и все, что связано с его механизацией. Также мы намерены сотрудничать в области фармацевтики. Белорусские организации очень известны на Среднем Востоке, и в частности, в Египте, благодаря высококачественной продукции.

Напомним, вначале года, во время визита Президента Беларуси в Египет, между главными научными центрами двух стран заключено соглашение о сотрудничестве. Нынешняя встреча – продолжение начатого разговора.

