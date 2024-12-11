Как не поскользнуться в гололёд? Советы от пользователей соцсетей

Декабрь отличается переходной погодой и температурой около нуля. Как результат – обледенение дорожного полотна и тротуаров. Поэтому коварна такая погода и для водителей, и для пешеходов. Нужно быть предельно внимательными. Каждый год в зимний период белорусы получают около 100 тысяч гололедных и холодовых травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них ушибы, растяжения и даже переломы. О том, как устоять на ногах, расскажет Диана Головач. Для 74-летней минчанки обычный поход в магазин оказался роковым. И как в кино: упала, очнулась, перелом. Причина тому – обувь и спешка. Впереди у женщины операция, восстановление после травмы и урок на будущее.

Месяца два в гипсе. Контроль надо сделать, снимок, через недели две. Переломы, ушибы, растяжение и обморожения. С этими травмами белорусы чаще всего обращаются зимой к медикам. Так, в 6-ю городскую клиническую больницу с начала гололедного периода поступили уже порядка 30 пациентов. Половине из них потребовалась госпитализация.

Виктор Аносов, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:

Если брать по республике в целом, до 700 тысяч травм ежегодно происходит, 15 % из которых связаны с гололедной травмой. Из этих травм в основном это низкоэнергетические повреждения, монотравмы опорно-двигательного аппарата, переломы дистального отдела лучевой кости, локтевого отростка, переломы плеча в типичном месте, перелом голеностопного сустава. У пожилых людей плотность кости снижена в связи с возрастом. Больше к нам обращаются именно женщины пожилого возраста. Но легче предупредить, чем лечить, уверены врачи. Поэтому особое внимание в скользкий период – профилактике.

Диана Головач, корреспондент:

Чтобы сохранить здоровье в зимний период, специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Например, стоит выбирать обувь с хорошим протектором на подошве, а также использовать ледоходы.

Как не поскользнуться на тонком льду, знают пользователи соцсетей. Среди лайфхаков – приклеить на подошву лейкопластырь, наждачную бумагу или кусочки войлока. Но есть и более необычные варианты.