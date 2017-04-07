Евросоюз ужесточил правила пересечения границы Шенгенской зоны

Это связано с реакцией Европейского союза на сохраняющуюся в Европе террористическую угрозу. Изменение регулирования Шенгенского кодекса о границах коснется всех государств ЕС. В этой связи эксперты не исключают, что в первые дни работы новой схемы могут увеличиться очереди на границах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Евросоюза. Новые правила пересечения границы со странами Евросоюза действуют с 7 апреля. В частности, граждан ожидает более тщательная проверка во всех пунктах пропуска – автомобильных, морских и в аэропортах.

Катажина Зданович, пресс-секретарь Подлясской пограничной службы (Польша):

У нас действительно усилен контроль на границе. Среднее время ожидания составляет 4 часа. Чтобы службы справлялись, мы сейчас привлекаем более количество работников в пункты пропуска. Проверяем абсолютно всех: и граждан вашей страны, и ЕС независимо от канала следования. Даже у дипломатических работников проверяем паспорт и сверяем его с нашей правоохранительной базой. Режим безопасности общий для всех.

Напомним, до этого времени граждане Евросоюза на основании законодательства пользовались правом свободного перемещения, которое заключалось в минимальном пограничном оформлении.

Теперь же эти все они во время въезда и выезда с территории стран ЕС вынуждены будут систематически проходить контроль с последующим внесением в базу данных.