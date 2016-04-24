Игра на волынках и вышивание орнамента: средневековая культура становится современным хобби

Хобби бывают разными. Кто-то увлекается кулинарией, кто-то путешествует, кто-то рисует. А наши герои выбрали нестандартные увлечения, которые позже стали частью их жизни и основной профессией. Увлекаться игрой на средневековых волынках музыканты группы «Indorath» начали давно. Как шутят ребята, сама вселенная свели их и вложила в руки этот волшебный инструмент.

Владимир, «Indorath»:

Можно сказать, что у каждого народа это свой инструмент одного и того же типа. Мы используем среднеевропейский вариант, который использовали наши предки тоже. На территории Беларуси, по гравюрам, этот инструмент именно такого типа имел место быть, он присутствует. Поэтому можно сказать, что это часть белорусской традиции тоже. Часть Вялікага княства. А мы используем именно их, потому что нам нравится их звучание, нравится их внешний вид. И это лучше всего подходит к нашему творчеству.

Изучение старинного костюма – еще один способ прикоснуться к средневековью. В этом случае надо быть хорошо знакомым не только с тканями и эпохой, но и с историей. Например, до сих пор некоторые думают, что на Беларуси национальной обувью являлись лапти. Но белорусы носили только кожаную обувь.

Юлия Алькевич, историк:

Вот этот орнамент, всеми нами любимая звездочка, у славян называлась «алатынь», звезда. В белорусском приписывается солнечный символ. То есть конкретно этот символ на территории не только нашего государства (Россия, Германия), то есть у славянских стран это считался самый лучший обереговый символ. Он вышивался и на женских рубашках, и на мужских. Есть определенные символы, которые вышиваются только на мужских. Не для женщин орнамент, конкретно мужской оберег. Есть определенные символы, которые вышиваются только на женских. То же самое на поясах. Есть свадебные пояса только для мужчин со своим орнаментом, есть только для женщин. И на фартуках тоже. Бывает очень интересно смотреть, когда на фартуке мужской символ вышит. Это неправильно. Человек недоразбирался.

Создать настоящую белорусскую вышиванку – это долго, зато в материальном плане – не затратно. Два метра льняной ткани, знания в области орнаментики и истории и много-много терпения. Зато результат вас порадует. Тем более, что именно этот элемент средневековой культуры сегодня стал особенно популярен, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.