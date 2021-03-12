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«Это знаковый, приятный для меня день». В минской Ратуше вручили госнаграды выдающимся минчанам

12 марта 2021 21:11
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Новости Беларуси. Высокая оценка труда. В городской Ратуше вручили государственные награды выдающимся минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Чествовали тех, кто своим трудом внес значительный вклад в развитие различных сфер. Всего 11 человек – представители промышленности, образования, спорта и строительства.

«Это знаковый, приятный для меня день». В минской Ратуше вручили госнаграды выдающимся минчанам-1

Медали за трудовые заслуги и Благодарности Президента за высокий профессионализм вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

«Это знаковый, приятный для меня день». В минской Ратуше вручили госнаграды выдающимся минчанам-4

Анна Лебедева, заместитель директора санаторной школы-интерната № 9 для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани:
Коллеги в школе поздравили уже меня. Я думаю, что тоже волнуются за меня, переживают. Не каждый достоин такой награды, и я по-настоящему горжусь этим. Я считаю, что сегодня все здесь присутствующие обладают такими качествами, как честность, верность, доброта.

«Это знаковый, приятный для меня день». В минской Ратуше вручили госнаграды выдающимся минчанам-7

Лидия Монакова, профессор кафедры актерского мастерства Белорусской государственной академии искусств:
Много учеников. Хотелось бы, чтобы они были образованными, культурными, грамотными. Это самое главное – личность, а потом уже все остальное прилагается. Вот я думаю, что как раз Франциск Скорина и несет эту идею. Это большой знаковый, приятный для меня день.

«Это знаковый, приятный для меня день». В минской Ратуше вручили госнаграды выдающимся минчанам-10

Сразу три представителя творческой элиты удостоены медали Франциска Скорины. Подготовили для гостей и музыкальный подарок. Торжество приурочили ко Дню Конституции.

# Госнаграды # общество # Владимир Кухарев # Анна Лебедева # Лидия Монакова # Фотофакт

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