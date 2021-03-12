«Это знаковый, приятный для меня день». В минской Ратуше вручили госнаграды выдающимся минчанам
Новости Беларуси. Высокая оценка труда. В городской Ратуше вручили государственные награды выдающимся минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Чествовали тех, кто своим трудом внес значительный вклад в развитие различных сфер. Всего 11 человек – представители промышленности, образования, спорта и строительства.
Медали за трудовые заслуги и Благодарности Президента за высокий профессионализм вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Анна Лебедева, заместитель директора санаторной школы-интерната № 9 для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани:
Коллеги в школе поздравили уже меня. Я думаю, что тоже волнуются за меня, переживают. Не каждый достоин такой награды, и я по-настоящему горжусь этим. Я считаю, что сегодня все здесь присутствующие обладают такими качествами, как честность, верность, доброта.
Лидия Монакова, профессор кафедры актерского мастерства Белорусской государственной академии искусств:
Много учеников. Хотелось бы, чтобы они были образованными, культурными, грамотными. Это самое главное – личность, а потом уже все остальное прилагается. Вот я думаю, что как раз Франциск Скорина и несет эту идею. Это большой знаковый, приятный для меня день.
Сразу три представителя творческой элиты удостоены медали Франциска Скорины. Подготовили для гостей и музыкальный подарок. Торжество приурочили ко Дню Конституции.