«Это знаковый, приятный для меня день». В минской Ратуше вручили госнаграды выдающимся минчанам

Новости Беларуси. Высокая оценка труда. В городской Ратуше вручили государственные награды выдающимся минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Чествовали тех, кто своим трудом внес значительный вклад в развитие различных сфер. Всего 11 человек – представители промышленности, образования, спорта и строительства.

Медали за трудовые заслуги и Благодарности Президента за высокий профессионализм вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Анна Лебедева, заместитель директора санаторной школы-интерната № 9 для детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани:

Коллеги в школе поздравили уже меня. Я думаю, что тоже волнуются за меня, переживают. Не каждый достоин такой награды, и я по-настоящему горжусь этим. Я считаю, что сегодня все здесь присутствующие обладают такими качествами, как честность, верность, доброта.

Лидия Монакова, профессор кафедры актерского мастерства Белорусской государственной академии искусств:

Много учеников. Хотелось бы, чтобы они были образованными, культурными, грамотными. Это самое главное – личность, а потом уже все остальное прилагается. Вот я думаю, что как раз Франциск Скорина и несет эту идею. Это большой знаковый, приятный для меня день.