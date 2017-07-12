Это совершенно бесценная площадка: 12 июля открывается Всемирный конгресс русской прессы в Минске

Новости Беларуси. Деятельность СМИ в условиях цифровой реальности, роль прессы в освещении военных конфликтов и сохранение славянской культуры – 12 июля Минск превратится в масштабную дискуссионную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в белорусской столице проходит Всемирный конгресс русской прессы.

Участниками масштабного форума стали представители 52 стран – журналисты и топ-менеджеры русскоязычных СМИ со всего мира. 11 июля зарубежные гости почтили память воинов, погибших во время второй мировой войны. На площади Победы они возложили цветы.