«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

Новости Беларуси. Белорусские военные летчики отработали посадку самолетов (штурмовиков и истребителей) на аэродромный участок трассы М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране проходит первый этап оперативно-тактических учений с воздушно-военными силами и войсками противовоздушной обороны.

По легенде, диверсионно-разведывательная группа проникла на охраняемую территорию аэродромного участка дороги и пытается сорвать посадку самолетов. Вертолет Ми-24 наносит авиаудар по противнику, а из Ми-8 десантируется воздушно-поисковая штурмовая группа. В ходе боя один военнослужащий ранен. На подмогу спешит вертолет с медицинским модулем.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Выполняя задачи в воздухе, мы сохраняем авиацию. Этот эпизод выполнили хорошо. У нас были некоторые сомнения. Все почему? Потому что особенность этого участка дороги – вы видите, справа, слева дороги густой лес. Это оказывает очень существенное воздействие на аэродинамику самолета.

На аэродромный отрезок трассы приземлились многофункциональные истребители Су-25 и МиГ-29. Впервые посадку на учебно-тренировочном самолете вне аэродрома совершил курсант 4-го курса авиационного факультета Военной академии.

Артем Черницкий, курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси:

Это был самый волнительный полет в моей жизни после первого тренировочного, первого выполненного. Подготовка была довольно глубокая, основательная.