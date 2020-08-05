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«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1

05 августа 2020 15:20
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Новости Беларуси. Белорусские военные летчики отработали посадку самолетов (штурмовиков и истребителей) на аэродромный участок трассы М1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране проходит первый этап оперативно-тактических учений с воздушно-военными силами и войсками противовоздушной обороны.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1-1

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1-3

По легенде, диверсионно-разведывательная группа проникла на охраняемую территорию аэродромного участка дороги и пытается сорвать посадку самолетов. Вертолет Ми-24 наносит авиаудар по противнику, а из Ми-8 десантируется воздушно-поисковая штурмовая группа. В ходе боя один военнослужащий ранен. На подмогу спешит вертолет с медицинским модулем.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1-6

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Выполняя задачи в воздухе, мы сохраняем авиацию. Этот эпизод выполнили хорошо. У нас были некоторые сомнения. Все почему? Потому что особенность этого участка дороги вы видите, справа, слева дороги густой лес. Это оказывает очень существенное воздействие на аэродинамику самолета.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1-9

На аэродромный отрезок трассы приземлились многофункциональные истребители Су-25 и МиГ-29. Впервые посадку на учебно-тренировочном самолете вне аэродрома совершил курсант 4-го курса авиационного факультета Военной академии.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1-12

Артем Черницкий, курсант 4 курса авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Это был самый волнительный полет в моей жизни после первого тренировочного, первого выполненного. Подготовка была довольно глубокая, основательная.

«Это самый волнительный полёт в моей жизни». Белорусские лётчики отрабатывают посадку военных самолётов на трассу М1-15

Отметим, подобные тренировки проводятся в Беларуси с 2007 года. Так, в 2016 году пилоты впервые на постсоветском пространстве посадили штурмовик Су-25 на дорогу в ночных условиях. Такие учения поддерживают мастерство летчиков, а также боеспособность ВВС Беларуси.

# Военная авиация # общество # Игорь Голуб # Артем Черницкий # Фотофакт

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