«Это простая манипуляция!» Певица Виктория Алешко рассказала, как справляется с хейтом

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Сейчас уже никак. Раньше меня это очень сильно задевало. Это не может не задевать, потому что ты не понимаешь, почему какой-то чужой человек, который тебя не знает совсем…

Александр Осенко:

Ну, это же манипуляция. Это простая манипуляция.

Виктория Алешко:

Да, поэтому я никогда не отвечаю. Никогда!

Александр Осенко:

Это правильно.

Виктория Алешко:

Ни разу я не провоцировала, чтобы они вывели меня из себя. Я могу и крепким словом ответить, мне это без проблем. Но я просто не понимаю, зачем опускаться к ним на ступеньку.