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«Это простая манипуляция!» Певица Виктория Алешко рассказала, как справляется с хейтом

15 сентября 2024 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы относитесь к хейту?

«Это простая манипуляция!» Певица Виктория Алешко рассказала, как справляется с хейтом-2

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Сейчас уже никак. Раньше меня это очень сильно задевало. Это не может не задевать, потому что ты не понимаешь, почему какой-то чужой человек, который тебя не знает совсем…

Александр Осенко:
Ну, это же манипуляция. Это простая манипуляция.

Виктория Алешко:
Да, поэтому я никогда не отвечаю. Никогда!

Александр Осенко:
Это правильно.

Виктория Алешко:
Ни разу я не провоцировала, чтобы они вывели меня из себя. Я могу и крепким словом ответить, мне это без проблем. Но я просто не понимаю, зачем опускаться к ним на ступеньку.

# Интервью # Александр Осенко # Виктория Алешко

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