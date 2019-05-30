«Это проще простого». Как получить финансовую поддержку начинающему предпринимателю

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома: На сегодняшний день финансовая поддержка предпринимателей в стране реализуется через государственную программу «Малое и среднее предпринимательство на 2016–2020 годы». Горисполкомом в этой связи оказываются определённые виды этой государственной поддержки – это компенсация части поддержки за пользование банковскими кредитами для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей, компенсация части процентов за пользование банковскими кредитами для возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей и компенсация за участие в выставочной ярмарке, в выставочных мероприятиях.

Где взять деньги начинающему индивидуальному предпринимателю? К кому обращаться за финансовой поддержкой? И кто может получать эти субсидии, узнали у председателя комитета экономики Мингорисполкома в программе «Большой город» .

Какие и кому могут быть положены эти виды поддержки?

Владимир Наумович:

Виды поддержки, кому и в каком качестве, определены 255-ым Указом Президента «О некоторых мерах государственной поддержки». Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства численностью до ста человек. Есть объём выручки, который регламентируется этим документом для индивидуальных предпринимателей, микроорганизаций и малых организаций. При этом эти субъекты не должны иметь задолженность перед бюджетом на сегодняшний день, на дату обращения, а также субъект не должен находиться в процессе реорганизации.

Могут ли индивидуальные предприниматели получить консультацию по этому вопросу?

Владимир Наумович:

Информация о том, как обратиться за поддержкой предпринимателю либо организации-субъекту предпринимательства в горисполком, размещена на сайте Мингорисполкома в разделе «Предпринимательство». Можно ознакомиться с полным пакетом требований и документов, подаваемых за оказанием данного вида поддержки.

Бытует мнение, что получить поддержку бизнеса – это как выиграть лотерейный билет. Действительно ли это так сложно?

Владимир Наумович:

Это абсолютно несложно. Для этого должно быть желание, соответствие критериям, по которым оказываются виды поддержки, подготовленный пакет документов, обращаетесь и, в соответствии с процедурами, рассматривается данная заявка, никаких вопросов в этой части не возникает. Это, можно сказать, проще простого.