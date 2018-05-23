«Это ошибочное мнение, что здесь скучно». Семья переехала жить из Могилёва в деревню

От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. А вот от смены места жительства и рода деятельности – ещё как! Однако история эта отнюдь не о многомиллионных гонорарах. Скорее, о ценностях менее рентабельных на рынке амбиций современных горожан – о простом человеческом счастье в деревенской глуши. Лариса Кучерявая, заведующий складом фермерского хозяйства:

Сюда, в Новые Дороги, я приехала из Могилева. Я обратилась в центр занятости за помощью в поиске работы. И мне, как вариант, предложили должность заведующего складом в ОАО «Пастовичи». Честно сказать, недолго думая, согласились и приехали сюда.

Новые Дороги проложили тропку для Ларисы и её мужа в новую жизнь. Лариса Кучерявая:

Работала бухгалтером в художественной школе много лет. И, конечно, сменить, кардинально сменить сферу деятельности и место жительства – это определённый шаг. В деревню мы переехали не от безысходности, а просто потому, что хотелось жить на земле.

Женщина с лёгкостью отказалась от таких благ цивилизации. По мнению Ларисы, в деревне тоже не соскучишься. Лариса Кучерявая:

То, что нет возможности сходить в кино, или театр, или в музей – то это не так. У нас есть Дом культуры. В десяти километрах от нас находится районный центр Старые Дороги. Собственного говоря, и Минск не так далеко находится. И я так думаю, что жители города и больших мегаполисов вряд ли каждую неделю посещают кинотеатры, музеи и выставки.

Философия под названием дауншифтинг добралась и до белорусов. Только если у вас это понятие ассоциируется исключительно с отдыхом на острове Баунти и серфингом – вы сильно заблуждаетесь! Дауншифтинг не предполагает райское безделие. Это поиск баланса между работой и жизнью для себя. Лариса Кучерявая:

Молодым специалистам, начинать свою жизнь и карьеру, конечно, лучше вот с таких деревень. Где предоставляется жильё, где предоставляется работа. То есть человек получает опыт, что немаловажно. У него есть стаж. И он имеет крышу над головой.