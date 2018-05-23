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«Это ошибочное мнение, что здесь скучно». Семья переехала жить из Могилёва в деревню

23 мая 2018 08:12
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От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. А вот от смены места жительства и рода деятельности – ещё как! Однако история эта отнюдь не о многомиллионных гонорарах. Скорее, о ценностях менее рентабельных на рынке амбиций современных горожан – о простом человеческом счастье в деревенской глуши.

Лариса Кучерявая, заведующий складом фермерского хозяйства:
Сюда, в Новые Дороги, я приехала из Могилева. Я обратилась в центр занятости за помощью в поиске работы. И мне, как вариант, предложили должность заведующего складом в ОАО «Пастовичи». Честно сказать, недолго думая, согласились и приехали сюда.  

«Это ошибочное мнение, что здесь скучно». Семья переехала жить из Могилёва в деревню-1

Новые Дороги проложили тропку для Ларисы и её мужа в новую жизнь.

Лариса Кучерявая: 
Работала бухгалтером в художественной школе много лет. И, конечно, сменить, кардинально сменить сферу деятельности и место жительства это определённый шаг. В деревню мы переехали не от безысходности, а просто потому, что хотелось жить на земле.   

«Это ошибочное мнение, что здесь скучно». Семья переехала жить из Могилёва в деревню-4

Женщина с лёгкостью отказалась от таких благ цивилизации. По мнению Ларисы, в деревне тоже не соскучишься. 

Лариса Кучерявая:
То, что нет возможности сходить в кино, или театр, или в музей – то это не так. У нас есть Дом культуры. В десяти километрах от нас находится районный центр Старые Дороги. Собственного говоря, и Минск не так далеко находится. И я так думаю, что жители города и больших мегаполисов вряд ли каждую неделю посещают кинотеатры, музеи и выставки.  

«Это ошибочное мнение, что здесь скучно». Семья переехала жить из Могилёва в деревню-7

Философия под названием дауншифтинг добралась и до белорусов. Только если у вас это понятие ассоциируется исключительно с отдыхом на острове Баунти и серфингом – вы сильно заблуждаетесь! Дауншифтинг не предполагает райское безделие. Это поиск баланса между работой и жизнью для себя.

Лариса Кучерявая: 
Молодым специалистам, начинать свою жизнь и карьеру, конечно, лучше вот с таких деревень. Где предоставляется жильё, где предоставляется работа. То есть человек получает опыт, что немаловажно. У него есть стаж. И он имеет крышу над головой. 

«Это ошибочное мнение, что здесь скучно». Семья переехала жить из Могилёва в деревню-10

Сельская жизнь плотно окутана стереотипами. Развенчиваем мифы. 

Лариса Кучерявая:
Я не вижу здесь ничего ужасного. В деревне очень много культурных, образованных людей. Это ошибочное мнение, что здесь скучно, что здесь тоскливо. Нет, это не так. Поверьте мне. 

«Это ошибочное мнение, что здесь скучно». Семья переехала жить из Могилёва в деревню-13

# общество # общество # Лариса Кучерявая # Фотофакт # Семья

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