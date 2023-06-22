«Это очень почётно и очень достойно». Как прошёл выпускной бал в БГУ?

Новости Беларуси. Бал выпускников в главном вузе страны собрал около 200 еще вчерашних студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие из них получили награды и призы.

Это молодые люди, которые показали высокие результаты в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности, а также стали призерами в различных олимпиадах и конкурсах. В 2023 году лауреатами стали 54 юношей и девушек со всех факультетов и институтов вуза.

Александра Медведева, выпускница исторического факультета БГУ:

Быть на этом вечере – это большая-большая честь для меня. Потому что действительно стать одним из лучших выпускников БГУ-2023 – это очень почетно и очень достойно. Белорусский государственный университет стал для меня поистине вторым домом. И здесь я приобрела много друзей, много знакомств. Получила много вызываемых эмоций и впечатлений.

Никита Грицевич, выпускник юридического факультета БГУ:

Для нас этот день довольно значимый, мы четыре года трудились, учились. И сегодня будем награждены за наши достижения в научной деятельности, студенческой и учебной.

Александра Пирштук, выпускница юридического факультета БГУ:

Казалось бы, четыре года. Они пролетели как один миг. И этот миг настолько яркий. Выражаем огромную благодарность всем тем, кто был рядом. Нашим преподавателям, нашим коллегам. Мы уже скоро будущие коллеги. Это было прекрасное время. И сегодня можно насладиться этим моментом.