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«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов

30 января 2019 16:56
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Новости Беларуси. Человек-легенда: 95 лет исполняется Герою Советского Союза Ивану Кустову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родом Иван Ильич с Урала, но после Великой Отечественной остался в Беларуси. Какой он помнит войну? Репортаж Евгения Пустового.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-1

Так бывает не только в кино. В жизни – страшнее. С первого дубля стрелковая рота капитана Иван Кустова вгрызлась в глубокую оборону противника.

Сам офицер лично уничтожил 27 нацистов и почти столько же взял в плен. Захватить траншею на господствующей высоте – это смелость. Удержать ее в тылу плацдарма противника – это мужество и героизм. Подразделение раненого офицера сдерживало плацдарм двое суток и отбило семь ожесточенных атак.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-4

Ранение, борьба с гангреной. До больничной койки постель пехотинец не видел несколько лет – спать приходилось постоянно в окопах. Там же, в госпитале, фронтовик узнал о «Золотой Звезде» и ордене Ленина за тот бой.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-7

В эти дни ныне здравствующий Герой Советского Союза принимает поздравления с 95-летием.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-10

Иван Кустов, ветеран ВОВ, герой Советского Союза:
Я особенно признателен за внимание к пожилым людям.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-13

В окопы Иван Кустов попал в 19 лет, а героем стал в 21. Столько же сейчас волонтерам, которые приходят поздравлять ветеранов.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-16

А он в этом возрасте уже командовал ротой штрафников, поднимал их в атаку, был впереди, прошел дорогами трех фронтов: Южного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского. Вернее, не прошел, а прополз по-пластунски и пробежал бегом, штурмуя позиции врага.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-19

После войны Иван Ильич остался на передовой уже общественной жизни.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-22

Анатолий Адоньев, председатель совета Минской городской организации ветеранов:
Это легендарная личность. А легендарная личность потому, что, пройдя весь путь воинский, получив высокое звание, он остался энергичным, ответственным человеком, преданным своей стране и желающим передать вот этот дух преданности и патриотизма нашей молодежи.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-25

Зеленая ракета – в атаку, и так 600 дней. Для пехотинца Ивана Ильича война стала сплошной переправой – форсированием рек.

«Это легендарная личность»: 95-летие празднует Герой Советского Союза Иван Кустов-28

Годы текут, но награды не блекнут. В победном мае 1945-го гимнастерку Ивана Кустова украшали семь орденов и медалей. Но самой дорогой наградой для фронтовика стала его супруга. Которой в дни 95-летия супруга весьма хлопотно – двери их дома не закрываются от гостей.

# Ветеран войны # общество # Иван Кустов # Фотофакт

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