«Это, конечно, очень круто». Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Приглашены порядка 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для некоторых попасть во Дворец Независимости было мечтой, исполнение которой не заставило себя долго ждать. 2 февраля перед студентами Витебского медуниверситета распахнуты все залы. Их 20. От самого большого в Беларуси церемониального (для приема гостей) до тех, где принимались судьбоносные решения не только для нашей страны.

Оксана Семашко, корреспондент:

Во Дворце Независимости сегодня было немало разговоров о здоровье. Будущие медики все-таки приехали. По их мнению, сейчас самое время укрепить иммунитет с помощью прогулок на свежем воздухе, умеренных занятий спортом и с помощью живых витаминов. Какой подарок получили родители девушки, которая спросила у Президента про День отца – читайте здесь.

Находиться по Дворцу на здоровье вдоволь смог каждый экскурсант. Первокурсница Ксения поступила в университет без экзаменов. Она лауреат специального фонда Президента. Считает, что находиться в сердце нашей государственности, где работает белорусский лидер, особенно почетно.