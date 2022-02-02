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«Это, конечно, очень круто». Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости

02 февраля 2022 19:07
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Новости Беларуси. Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости. Приглашены порядка 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это, конечно, очень круто». Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости-1

Для некоторых попасть во Дворец Независимости было мечтой, исполнение которой не заставило себя долго ждать. 2 февраля перед студентами Витебского медуниверситета распахнуты все залы. Их 20. От самого большого в Беларуси церемониального (для приема гостей) до тех, где принимались судьбоносные решения не только для нашей страны.

«Это, конечно, очень круто». Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Оксана Семашко, корреспондент:
Во Дворце Независимости сегодня было немало разговоров о здоровье. Будущие медики все-таки приехали. По их мнению, сейчас самое время укрепить иммунитет с помощью прогулок на свежем воздухе, умеренных занятий спортом и с помощью живых витаминов.

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«Это, конечно, очень круто». Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости-7

Находиться по Дворцу на здоровье вдоволь смог каждый экскурсант. Первокурсница Ксения поступила в университет без экзаменов. Она лауреат специального фонда Президента. Считает, что находиться в сердце нашей государственности, где работает белорусский лидер, особенно почетно.

«Это, конечно, очень круто». Будущие медики из Витебска побывали на экскурсии во Дворце Независимости-10

Ксения Казинец, студентка Витебского государственного медицинского университета:
Я смотрела обращение Президента. И когда Аня высказала свою мечту, буквально через пару часов она нам написала, что появилась такая возможность. Так оперативно среагировали. Все достаточно быстро, еще даже недели не прошло, мы уже оказались здесь. Это, конечно, очень круто.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Оксана Семашко # Ксения Казинец # Фотофакт

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