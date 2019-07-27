«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Новости Беларуси. Две эпохи одной деревни. Энтузиасты возродили оставленный людьми поселок в Речицком районе и пригласили в гости его коренных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людей, которые никогда не были знакомы и не имеют никаких родственных связей, объединил маленький клочок белорусской земли, затерявшийся в пойме Днепра.

Теплая история любви к малой родине от корреспондента Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

В 2009 году, когда молодые гомельчане приехали сюда в поисках сельской романтики, деревня встретила их пустыми улицами и открытыми домами. Создавалось впечатление, что местные жители просто ушли на полевые работы. Позже выяснилось, что деревню оставили, а в домах все сохранилось как при хозяевах только из-за труднодоступности места.

За 10 лет обустройства быта, проведения арт-пикников и фестивалей новые жители Красного Октября поняли, что деревня – это не дома и сады, а люди и их истории. Они разыскали и пригласили домой тех, кто жил здесь до них. Десятки семей: Гузовы, Каршаковы, Манойлины, Пусевы…

Эмма Мечеславская с трудом сдерживает эмоции. Она родилась в этом доме и провела здесь все детство.

Эмма Мечеславская, уроженка д. Красный Октябрь:

На лодке едешь – раздвигаются цветы, а за кормой из воды поднимаются. Это просто надо увидеть. Знаете, мне снятся сны – сегодня мы проезжали, там же все заросло – а мне снится все из того детства, где ничего не было заросшим. Как я иду за Крапивней, и там белый песок этот…

Эту деревню основали чуть меньше 100 лет назад выходцы из соседних сел. Крестьянам была нужна земля, и они нашли ее здесь, на песчаной дюне посреди днепровской поймы. Не бог весть какая земля, по шесть месяцев в году полностью окруженная водой, но своя.

Красный Октябрь соседи в шутку называли Кубой – островом свободы. Но послевоенное поколение островитян решило покинуть свой маленький рай.

Константин Шабетников, уроженец д. Красный Октябрь:

После войны надо было нашим родителям дать свободу, вот как сейчас дают земли. Тогда этого не было, я не знаю, почему. Тогда бы кто-то здесь остался. Но этого почему-то не произошло, и поэтому наши деревни начали так разваливаться. Потому что собственности не было.

Одни уехали отсюда в поисках лучшей жизни, другие спустя годы обрели здесь свою новую родину. Сегодня два поколения вместе воссоздают историю этого уголка земли. А возможно, вместе построят и ее будущее.

Братишка. Мы уже побратались, я считаю.

Максим Новиков, житель д. Красный Октябрь:

Это история, которой у нас не было. У нас не было фотографий, не было этих рассказов. Мы не знали названий этих мест, и даже малейших луж. А оказывается, у них тоже есть названия у всех. Такое ощущение, как будто мы их внуки, все как у бабушки в деревне. Собрались соседи, как у бабушки в деревне, мы очень здорово накрыли стол, сели за него, начали просматривать фотографии. Все истории эти полились отовсюду. И все это очень тепло и по-семейному.

Очень здорово смотреть, как при рассказах у них немножко накрапывают слезы небольшие оттого, что они вспоминают. Находясь в городах, они этого не вспомнят, а находясь здесь, они это видят, помнят. И это классно, это здорово.