«Это будет глобальный проект». Когда весь Минск переведут на подземные источники?

У трети жителей Минска сегодня из крана течет вода с небольшим запахам хлорки. Прежде чем поступить в столичные квартиры из Вилейского водохранилища, она, разумеется, очищается, благодаря чему и приобретает характерный запах.
У трети жителей Минска сегодня из крана течет вода с небольшим запахам хлорки. Прежде чем поступить в столичные квартиры из Вилейского водохранилища, она, разумеется, очищается, благодаря чему и приобретает характерный запах.
Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству, руководитель группы реализации проекта УП «Минскводоканал»:
Сегодня вся вода соответствует действующим нормативам. Из-за специфики ее добычи и обработки, чтобы обеспечить необходимую степень безопасности для потребителя, чтобы она была пригодна для питья, ее обеззараживают. Сегодня она имеет некоторые специфические свойства, немного имеет запах. Если ее оставить, он выветривается.
Однако Серебрянка, Лошица, Чижовка и другие юго-восточные жилые районы столицы подключены к артезианским источникам. И в ближайшие годы оставшиеся районы Минска также начнут получать воду из подземных точек.
Кирилл Антонов:
К 2025 году мы ожидаем то событие, которое многие жители уже ждут давно – весь Минск должен перейти на водоснабжение из подземных источников. Это значит, что Фрунзенский и часть Московского райна, которые получают сегодня воду, очищенную из поверхностного источника из Вилейского водохранилища, будут получать воду из артезианских скважин – такую же, как и в остальной части Минска.
Стоит понимать, что переключение трети Минска на артезианские источники – дело не простое и не быстрое. Сейчас все внимание сфокусировано на том, чтобы наладить этот процесс технически: обеспечить забор и транспортировку воды до Минска. На этом в данный момент и сфокусированы строители: они снимают верхний грунт, чтобы проложить трубы, пересаживают зеленые насаждения, подготавливают котлованы.
Кирилл Антонов:
Это будет глобальный проект, для республики один их самых значимых. Мы должны построить свыше 90 километров труб различного диаметра. Диаметр в районе 1 метра. Пробурить свыше 100 скважин, чтобы воду в объеме около 200 000 метров кубических в сутки, дополнительно к сегодняшней воде, чтобы доставить.
Всего в сутки город потребляет около 460 тысяч кубометров воды: из них 340 из артезианских скважин и около 120 из водохранилища Крылово. Когда Московский и Фрунзенский районы переведут на новые источники, Вилейское водохранилище будут использовать для технических вопросов, а также оно продолжит подпитывать реки, каналы и другие водохранилища Минска, которые в противном случае попросту пересохнут.