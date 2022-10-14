«Это будет глобальный проект». Когда весь Минск переведут на подземные источники?

У трети жителей Минска сегодня из крана течет вода с небольшим запахам хлорки. Прежде чем поступить в столичные квартиры из Вилейского водохранилища, она, разумеется, очищается, благодаря чему и приобретает характерный запах.

Кирилл Антонов, заместитель директора по строительству, руководитель группы реализации проекта УП «Минскводоканал»:

Сегодня вся вода соответствует действующим нормативам. Из-за специфики ее добычи и обработки, чтобы обеспечить необходимую степень безопасности для потребителя, чтобы она была пригодна для питья, ее обеззараживают. Сегодня она имеет некоторые специфические свойства, немного имеет запах. Если ее оставить, он выветривается.

Однако Серебрянка, Лошица, Чижовка и другие юго-восточные жилые районы столицы подключены к артезианским источникам. И в ближайшие годы оставшиеся районы Минска также начнут получать воду из подземных точек.

Кирилл Антонов:

К 2025 году мы ожидаем то событие, которое многие жители уже ждут давно – весь Минск должен перейти на водоснабжение из подземных источников. Это значит, что Фрунзенский и часть Московского райна, которые получают сегодня воду, очищенную из поверхностного источника из Вилейского водохранилища, будут получать воду из артезианских скважин – такую же, как и в остальной части Минска.