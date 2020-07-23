Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам

32 тысячи студентов, 89 кафедр. И только основной учебный корпус занимает 360 тысяч квадратных метров. БНТУ или Белорусский национальный технический университет по праву можно назвать городом в городе.

Чтобы прибыть в пункт назначения, новичкам придется действительно попотеть. Именно так и было с первокурсником Валерием Жарским. Он в прямом смысле потерялся на учебных просторах.

Валерий Жарский, выпускник БНТУ:

Можно изучить за два года, если активно здесь ходить. Но в корпусах внутри я даже не во всех был. Тогда и появилась идея создать навигатор по всем корпусам и аудиториям БНТУ. Приложение уже выпускника ВУЗа на подходе. Оно проложит кратчайший путь в любой уголок университета.

Валерий Жарский:

Если сделать систему локального позиционирования, насколько проще было ориентироваться в этом городе? Но пока гайд по территории ВУЗа разработчик приложения проводит лично.

Валерий Жарский:

Предлагаю познакомиться с нашим главным корпусом. Наверное, самый старый корпус. Во время ВОВ был разрушен, пришлось восстанавливать, как карточный домик. Здесь знают историю не только родных учебных стен, но и в целом столицы. Выпускники БНТУ проектировали и строили знаковые объекты Минска: Национальная библиотека, Дворец Республики, железнодорожный вокзал, аэропорт.