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Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам

23 июля 2020 08:55
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32 тысячи студентов, 89 кафедр. И только основной учебный корпус занимает 360 тысяч квадратных метров. БНТУ или Белорусский национальный технический университет по праву можно назвать городом в городе.

Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам-1

Чтобы прибыть в пункт назначения, новичкам придется действительно попотеть. Именно так и было с первокурсником Валерием Жарским. Он в прямом смысле потерялся на учебных просторах.

Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам-4

Валерий Жарский, выпускник БНТУ:
Можно изучить за два года, если активно здесь ходить. Но в корпусах внутри я даже не во всех был.

Тогда и появилась идея создать навигатор по всем корпусам и аудиториям БНТУ.  Приложение уже выпускника ВУЗа на подходе. Оно проложит кратчайший путь в любой уголок университета.

Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам-7

Валерий Жарский:
Если сделать систему локального позиционирования, насколько проще было ориентироваться в этом городе?

Но пока гайд по территории ВУЗа разработчик приложения проводит лично.

Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам-10

Валерий Жарский:
Предлагаю познакомиться с нашим главным корпусом. Наверное, самый старый корпус. Во время ВОВ был разрушен, пришлось восстанавливать, как карточный домик.

Здесь знают историю не только родных учебных стен, но и в целом столицы. Выпускники БНТУ проектировали и строили знаковые объекты Минска: Национальная библиотека, Дворец Республики, железнодорожный вокзал, аэропорт.

Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам-13

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
Наша столица ни в чем не поступает многим столицам мира, потому что сочетает в себе и историю, и современность.

«Все известные здания в нашей стране созданы с участием наших выпускников». БНТУ отмечает 100-летие

Валерий Жарский:
Вот такой наш юбиляр. Мы планируем развивать наше приложение не только в рамках университета. Также это можно реализовать в неких торговых центрах больших, аэропортах, ж/д-вокзалах.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Валерий Жарский # Анастасия Ярощик-Корниенко

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