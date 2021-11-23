Этих гостей здесь очень ждали. 35 благородных оленей выпустили в лес под Витебском. Посмотрите, какие они красивые

Новости Беларуси. Очередные новоселы появились в витебских лесах. Местную фауну пополнили 35 особей благодарных оленей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние пять лет популяция этих животных на севере страны выросла в два раза и насчитывается почти 6 000.

Теперь в распоряжении оленей почти четыре гектара лесных угодий. Таких гостей здесь очень ждали: ведь именно в этом районе популяция рогатых была сведена к нулю.

Поэтому к приезду новоселов подготовились тщательно – сделали кормушки с разнообразным рационом: сено, зерно и вода. На новое место обитания животных привезли из Миорского района.

Дмитрий Дикович, ведущий инженер Витебского лесохозяйственного объединения:

Они привыкают, что здесь за ними есть уход. У них нет хищников, нет фактора беспокойства, здесь постоянные корма есть. Когда появляются малыши, у них появляется так называемое чувства дома. И поэтому они остаются уже здесь.