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«Есть тысяча тонн высокой репродукции». Какие семена хранятся в закромах Минской области?

25 января 2022 16:16
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Новости Беларуси. Аграрии Минской области активно ведут подготовку к весенне-полевым работам. Сейчас сельхозпредприятия центрального региона проверяют семена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Есть тысяча тонн высокой репродукции». Какие семена хранятся в закромах Минской области?-1

В закромах области уже более полусотни тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Это на 20 % превышает необходимый план. Только в Несвижском районе аграрии заготовили около 3 тысяч тонн посадочного материала. Все семена находятся в специальных хранилищах. Здесь соблюдаются необходимые условия для сохранения свойств и качества семян.

«Есть тысяча тонн высокой репродукции». Какие семена хранятся в закромах Минской области?-4

Владимир Гнилозуб, директор РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»:
Чтобы иметь оборотные средства, повысить рентабельность производства зерновых в севообороте, мы организовали полный цикл семеноводства (от школок до выхода элит). В настоящий момент у нас для реализации есть тысяча тонн семян высокой репродукции. Если касаться зерновых культур, то у нас в этом году для реализации яровых есть перспективный сорт «Сударыня», тритикале «Динара», ячмень сорта «Мустанг».

«Есть тысяча тонн высокой репродукции». Какие семена хранятся в закромах Минской области?-7

Также на сельхозпредприятиях проводят ремонт техники. Приступить к посеву нового урожая планируют в конце марта, как только позволит погода.

# Сельское хозяйство # общество # Владимир Гнилозуб # Фотофакт

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