Муковозчик: если дождёмся, когда все англосаксы на Марс улетят, вообще лафа наступит

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Вы уж, девочки, постарайтесь, чтобы нет. Только от вас ведь и зависят, родные. Только на вас и уповаем. Сам-то Илон, небось, думает, что его X Æ A-Xii, Невада или Техно Механикус спасут мир. Это имена его детей, данные малюткам их отцом самолично, если что. Так вот, не спасут. А потому он рассчитывает вот на что. Общество потребления по деторождению явно уступает третьему миру. Этот факт Маск сосчитал. И третий мир когда-нибудь, понятное дело, начнет преобладать. Уже даже видно. Вы ж, девчонки, Мухаммеда с прошлой недели помните? Ну, самое популярное нынче имя в Англии и Уэльсе. Вот. Мухаммед идет на смену Джозефам и Дональдам. И это Илона Маска реально пугает. Вот миллиардер и строит ракеты, чтобы всем англосаксонским населением сесть в них да и улететь на Марс, не дожидаясь перитонитов, так сказать. А нам-то с вами в Беларуси чего бояться? Декрет три года, семейный капитал, помощь государства со всех сторон, рожай да радуйся. А если дождемся, когда все англосаксы на Марс улетят, вообще лафа наступит. Так что, девчонки, вы не бойтесь, вы лучше помните, что все, в конце концов, зависит от вас. И не отказывайтесь от ответственности. Не отказывайтесь, поймите меня правильно.

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