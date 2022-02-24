Есть и прокат инвентаря. Вот какие лыжные трассы Минска доступны всем жителям
У белорусов появится больше возможностей быть здоровыми. О развитии лыжного спорта в нашей стране в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь расскажет Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома.
Алена Ланская, ведущая:
Последнее время пристальное внимание уделяется лыжным трассам. С чем это связано?
Лыжных трасс в Минске стало больше
Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Дело в том, что в преддверии зимнего сезона в городе было закуплено дополнительно 16 снегогенераторов, которые при включении минусовых температур изготавливают искусственный снег. В этом зимнем сезоне мы расширили локацию лыжных трасс на территории города с учетом того, что у нас традиционные лыжные трассы были в Веснянке и Чижовке, теперь их стало больше. В Октябрьском районе лыжная трасса протяженностью 1 200 метров, в Медвежино (Фрунзенский район) – 1 100 метров и по улице Тикоцкого (Первомайский).
Алена Ланская:
То есть теперь с нестабильной белорусской погодой можно кататься даже в тепло?
Максим Воропай:
Действительно так. Дело в том, что снег сохраняется при плюсовых температурах, а если ночью подмораживает, то это приводит к лучшему скольжению на лыжах. Еще одна особенность: наши дети, которые занимаются лыжными гонками, биатлоном в наших детско-юношеских спортивных школах, могут уже тренироваться на этих трассах.
Алена Ланская:
То есть все теперь доступно.
Максим Воропай:
Более доступно стало.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Скажите, какие еще спортивные объекты планируют открыть в ближайшее время? Может, есть какие-то новости?
Какие спортивные объекты планируют открыть в столице в ближайшее время?
Максим Воропай:
У нас в городе строятся два международных объекта. Это бассейн международного стандарта и национальный олимпийский стадион. Активно ведется стройка, и я думаю, в 2023 году они откроются и начнут принимать не только спортсменов международного класса для проведения соревнований республиканского, международного уровней, но также жители нашего города могут их посещать, чтобы заниматься активно спортом.
Дмитрий Потапович:
Объектов становится больше. А становится ли больше приверженцев спорта?
Максим Воропай:
В эти выходные прошла и «Культурная лыжня», была Всебелорусская студенческая лыжня на лыжероллерной трассе в Веснянке. 6 марта на лыжной трассе в Чижовке мы будем проводить соревнования на призы Мингорисполкома, где будут участвовать все спортсмены, дети, которые занимаются лыжами и биатлоном. Мы ждем 500-600 участников.
Алена Ланская:
Каким видом спорта занимаетесь вы?
Максим Воропай:
Я люблю покататься на лыжах, пострелять из малокалиберной винтовки, то есть это элементы биатлона. Летом передвигаюсь на лыжероллерах, бегаю, езда на велосипеде.
«С каждым годом у нас сеть велодорожек в городе расширяется»
Дмитрий Потапович:
Что касается велосипедов, станет ли больше велодорожек? Может, есть информация по этому поводу?
Максим Воропай:
Да, с каждым годом у нас сеть велодорожек в городе расширяется. Мы можем сказать, что велосипед после автомобиля – второй вид передвижения. Плюс в городе появилось много различных самокатов, электросамокатов, их количество увеличивается, люди активнее стали использовать их при передвижении по городу.
Алена Ланская:
Насколько доступны лыжные трассы сейчас для обычного человека?
Максим Воропай:
Для всех жителей города, для приезжих, для детей, которые занимаются лыжными гонками, биатлоном или хотят просто с родителями попередвигаться на лыжах, они абсолютно доступны, на некоторых лыжных трассах можно взять инвентарь в прокат, если нет своего.
Дмитрий Потапович:
В общем, создано все, чтобы белорусы занимались спортом.
Максим Воропай:
Да, только выходите, передвигайтесь, катайтесь, тренируйтесь, участвуйте в соревнованиях, показывайте результаты.