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«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей

08 мая 2020 09:04
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Окрестности Заславля. Почему столько объектов Минского укрепрайона оказались заброшенными, рассказываем в программе «Центральный регион».

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-1

Как бороться с вандализмом и мародерством? Ответ на этот вопрос пока никто не нашел. Поэтому во время осмотра памятников военного времени легко можно увидеть такую картину. Кто-то перевернул ДОТ №97 возле деревни Крылово. Чем он помешал, и зачем это нужно было делать – мы, к сожалению, так и не узнаем. Тем не менее, есть догадки.

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-3

Александр Рак, главный хранитель музея-заповедника «Заславль»:
Вероятно, при проведении каких-то земляных работ просто его подкопали и опрокинули. Но зато мы теперь мы можем видеть, что представляет собой ДОТ. Если в обычном состоянии только одна треть над землей, а две трети под землей, то теперь мы видим, каким образом ДОТ был забетонирован. На бетонирование ушло порядка 60 кубометров железобетона.

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-6

Немузейная Линия Сталина часто вызывает только грустные эмоции. Например, артиллерийский полукапонир №033 на заславской улице Архитекторов. ДОТ мог бы стать местной достопримечательностью, но превратился в свалку. Хотя местные жители иногда находят более креативные способы применения огневым точкам, которые почему-то оказались на их дачных участках.

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-9

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-11

Например, кто-то превратил бункер в деревне Дички Минского района в погреб. Историки и путешественники рассказывают: бывали случаи, когда люди использовали ДОТ, как фундамент под дом или сарай. 

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-13

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-15

Александр Рак:
После войны большинство ДОТов было законсервировано Министерством обороны. Но консервация сводилась к тому, что, в основном, заложили кирпичной кладкой амбразуры. Это было в 50-ые годы. Какое-то время они стояли на учете в министерстве обороны – считали убежищами. На период холодной воны держали для каких-то целей. В 70-ые годы они стали бесхозными. На сегодня большинство ДОТов Минского УРа в запущенном состоянии. Из 326 созданных, построенных с 1932-го по 1934 годы, сегодня сохранилось порядка 230. Около сотни были просто уничтожены. Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали. Иногда рабочие, когда им было нечего делать, подкапывали экскаватором. И в районе Радошковичей есть такие перевернутые ДОТы.

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-17

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-19

ДОТ №115 – уже в самом Заславле. При его осмотре можно обнаружить металлоконструкции для установки маскировочной сетки. Скорее всего, больше ни на каких ДОТах вы такого не увидите. Почти везде арматура срезана. Видимо, кому-то она пригодилась в хозяйстве. Эта огневая точка неспроста в таком хорошем состоянии. В 2004 году она превратилась в подземный музей. Его работники даже ездили в Россию, чтобы ознакомиться с некогда секретными архивными материалами и восстановить все экспонаты по военным канонам. 

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-21

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-23

Александр Рак:
Еще в детстве мы играли в войну в этих ДОТах. И, конечно, было желание восстановить то, что было здесь на самом деле, до войны, в момент начала войны. Каминский Владимир Витальевич собирал архивный материал. И вместе с ним мы занялись такой целью – восстановить эту огневую точку. Собирали по окрестностям Заславля из заброшенных ДОТов какое-то недостающее оборудование – заслонки, баки воды для охлаждения пулеметов. И в течение полугода мы смогли собрать необходимое оборудование, сделать муляжи. И открыли эту огневую точку в качестве музея.

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-25

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-27

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-29

На стенах музея-ДОТа остались боевые отметки. Это говорит о том, что огневая точка принимала участие в сопротивлении. Всего в окрестностях Заславля было построено 38 ДОТов. 

«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей-31

Музей-ДОТ – прекрасный пример того, как с пользой можно использовать военное наследие. Ведь учить историю гораздо эффективнее, находясь на настоящем месте боевых действий, а не по книжкам. Однако подлежат ли реконструкции все остальные ДОТы, да и есть ли смысл их восстанавливать? Этот вопрос пока остается открытым. Но ясно одно: бесцельно разрушать уникальные артефакты точно не стоит.

# Линия Сталина # общество # Александр Рак # Вероника Сайко

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