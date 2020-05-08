«Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали». Показываем перевёрнутый ДОТ и подземный музей

Окрестности Заславля. Почему столько объектов Минского укрепрайона оказались заброшенными, рассказываем в программе «Центральный регион».

Как бороться с вандализмом и мародерством? Ответ на этот вопрос пока никто не нашел. Поэтому во время осмотра памятников военного времени легко можно увидеть такую картину. Кто-то перевернул ДОТ №97 возле деревни Крылово. Чем он помешал, и зачем это нужно было делать – мы, к сожалению, так и не узнаем. Тем не менее, есть догадки.

Александр Рак, главный хранитель музея-заповедника «Заславль»:

Вероятно, при проведении каких-то земляных работ просто его подкопали и опрокинули. Но зато мы теперь мы можем видеть, что представляет собой ДОТ. Если в обычном состоянии только одна треть над землей, а две трети под землей, то теперь мы видим, каким образом ДОТ был забетонирован. На бетонирование ушло порядка 60 кубометров железобетона.

Немузейная Линия Сталина часто вызывает только грустные эмоции. Например, артиллерийский полукапонир №033 на заславской улице Архитекторов. ДОТ мог бы стать местной достопримечательностью, но превратился в свалку. Хотя местные жители иногда находят более креативные способы применения огневым точкам, которые почему-то оказались на их дачных участках.

Например, кто-то превратил бункер в деревне Дички Минского района в погреб. Историки и путешественники рассказывают: бывали случаи, когда люди использовали ДОТ, как фундамент под дом или сарай.

Александр Рак:

После войны большинство ДОТов было законсервировано Министерством обороны. Но консервация сводилась к тому, что, в основном, заложили кирпичной кладкой амбразуры. Это было в 50-ые годы. Какое-то время они стояли на учете в министерстве обороны – считали убежищами. На период холодной воны держали для каких-то целей. В 70-ые годы они стали бесхозными. На сегодня большинство ДОТов Минского УРа в запущенном состоянии. Из 326 созданных, построенных с 1932-го по 1934 годы, сегодня сохранилось порядка 230. Около сотни были просто уничтожены. Если шло строительство дороги, и он мешал, то его просто взрывали. Иногда рабочие, когда им было нечего делать, подкапывали экскаватором. И в районе Радошковичей есть такие перевернутые ДОТы.

ДОТ №115 – уже в самом Заславле. При его осмотре можно обнаружить металлоконструкции для установки маскировочной сетки. Скорее всего, больше ни на каких ДОТах вы такого не увидите. Почти везде арматура срезана. Видимо, кому-то она пригодилась в хозяйстве. Эта огневая точка неспроста в таком хорошем состоянии. В 2004 году она превратилась в подземный музей. Его работники даже ездили в Россию, чтобы ознакомиться с некогда секретными архивными материалами и восстановить все экспонаты по военным канонам.

Александр Рак:

Еще в детстве мы играли в войну в этих ДОТах. И, конечно, было желание восстановить то, что было здесь на самом деле, до войны, в момент начала войны. Каминский Владимир Витальевич собирал архивный материал. И вместе с ним мы занялись такой целью – восстановить эту огневую точку. Собирали по окрестностям Заславля из заброшенных ДОТов какое-то недостающее оборудование – заслонки, баки воды для охлаждения пулеметов. И в течение полугода мы смогли собрать необходимое оборудование, сделать муляжи. И открыли эту огневую точку в качестве музея.

На стенах музея-ДОТа остались боевые отметки. Это говорит о том, что огневая точка принимала участие в сопротивлении. Всего в окрестностях Заславля было построено 38 ДОТов.