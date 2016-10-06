«Если кто-то поднимает знамёна Бандеры, мне с ним не о чем говорить»: Соловьёв о еврейских корнях

Владимир Соловьёв, журналист, теле- и радиоведущий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Такой вопрос: Вы допускаете, что существуют по военным конфликтам, по ситуациям, которые разрывают сейчас мир, скажем, вот такая «точка правды»? Вот какая-то точка в мире, откуда видно, кто прав, кто не прав. Где светлые силы, где тёмные.

Владимир Соловьёв:

Это блестящий вопрос. Егор, такого вопроса никто никогда не задавал. Действительно, фантастический вопрос. И я много на эту тему думал. Особенно, когда речь идёт о братоубийственных войнах. При этом, даже не самый простой пример, который сейчас у нас разворачивается в Украине, но и, когда мы говорим о первой войне между православными народами, когда грузины и осетины… Югославия… Много чего было… Для меня такие точки есть.

Для меня, вообще, когда власть берётся за оружие и начинает использовать военную технику, мне не кажется это правильным.

Мне кажется, что пока есть возможность диалога, его надо всегда использовать. Поэтому я, например, настолько негативно отношусь к первой чеченской войне.

Я считаю, что Ельцин совершил преступление.

То есть, что нельзя было этого делать. Вполне тогда была возможность диалога, и можно было избежать этого страшного военного конфликта. Во второй чеченской войне уже была совсем другая ситуация, уже было вторжение на нашу территорию. Для меня очень часто правдой является исторический консенсус. Вот я внутри себя прихожу к этому консенсусу или нет, я спокоен? Вот, например, для меня как для еврея, если кто-то поднимает знамёна Бандеры и Шухевича, мне уже с ним просто не о чем говорить. Потому что во время Великой Отечественной войны членов нашего… мы – из Украины, из местечек.