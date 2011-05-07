Парад 9 мая 2011 - праздничные мероприятия 9 мая в Минске

Откроет День Победы традиционное шествие ветеранов Великой Отечественной. Город уже украшен разноцветными флагами и тематическими панно, готовятся площадки для гуляний. 9 мая столица станет одной большой праздничной сценой.

На Октябрьской площади дадут торжественный старт праздничным мероприятиям. Здесь по традиции начнется шествие ветеранов Великой Отечественной. Колонна пойдет к площади Победы. В первых шеренгах — Герои Советского Союза, ветераны, высшие должностные лица страны.

Во время мероприятия движение по проспекту Независимости будет закрыто. Трассы автобусные маршрутов уйдут в других направлениях.

Затем у монумента Победы пройдет церемония возложения цветов. К подножию обелиска лягут 12 венков. Непобежденных героев почтят минутой молчания.

Парк Победы в нынешнем году станет эпицентром народных гуляний. Отмечать праздник здесь будут впервые, причем сразу на нескольких концертных площадках. Для гостей подготовлены выступления профессиональных коллективов и духовых оркестров. Шлягеры военных лет и современные хиты будут звучать целый день. В программе также дегустация солдатской каши и развлечения для детей.

Весь Минск 9 мая превратится в одну большую праздничную площадку. Концертные программы, митинги памяти, молодежные акции, выставки, конкурсы, спортивные мероприятия пройдут во всех районах города. Отметить День Победы позовут 60 площадок.

Любителей активного отдыха соберет площадка у Дворца Спорта. За победу на дистанциях, в эстафетах и конкурсах поборются как профи, так и спортсмены-любители. Посетителей, неравнодушных к музыке, соберет праздничный концерт. Настроение подарят лучшие творческие коллективы.

Финиширует День Победы праздничным салютом. Вечером небо над столицей украсят десятки разноцветных композиций. Шоу пиротехников пройдут в шести точках города. Самым красочным зрелище по традиции будет у стелы «Минск — город-герой», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».