Прямой эфир

С 7 по 9 мая звонки по всему миру с домашних телефонов для белорусских ветеранов будут бесплатными

07 мая 2011 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспользоваться праздничным бонусом герои Великой Отечественной смогут уже сегодня — по всем белорусским регионам разосланы специальные телефонные карты.

Всю дополнительную информацию об акции можно узнать по справочным номерам 153, 130 и 176, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В праздничные дни фронтовики всегда поздравляют однополчан, родных и друзей с Днём Победы. И эта акция тоже своего рода подарок.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:
Есть, кому позвонить. В Молодечно есть заместитель командира дивизии, вместе служили. Возьму свой архив, найду телефоны и позвоню, скажу, что я ещё жив-здоров, того и вам желаю.

# общество # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # 9 мая в Беларуси и в мире

Другие новости рубрики

Все новости
07 мая 2011 13:43

Парад 9 мая 2011 - праздничные мероприятия 9 мая в Минске

06 мая 2011 17:37

Опрос. Как минчане планируют провести 9 мая

06 мая 2011 17:36

Седьмого мая в Минске, в парке Горького, на всеобщее обозрение выставят 20 телескопов