С 7 по 9 мая звонки по всему миру с домашних телефонов для белорусских ветеранов будут бесплатными

Воспользоваться праздничным бонусом герои Великой Отечественной смогут уже сегодня — по всем белорусским регионам разосланы специальные телефонные карты.

Всю дополнительную информацию об акции можно узнать по справочным номерам 153, 130 и 176, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В праздничные дни фронтовики всегда поздравляют однополчан, родных и друзей с Днём Победы. И эта акция тоже своего рода подарок.

Николай Журавлев, ветеран Великой Отечественной войны:

Есть, кому позвонить. В Молодечно есть заместитель командира дивизии, вместе служили. Возьму свой архив, найду телефоны и позвоню, скажу, что я ещё жив-здоров, того и вам желаю.