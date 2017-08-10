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Еще более качественный урожай в 2018 году: белорусские ученые вывели ряд новых сортов, в том числе и рапса

10 августа 2017 10:27
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Новости Беларуси. Ряд новых сортов, в том числе и рапса, вывели белорусские ученые. Так, уже в 2018 году аграрии смогут собирать еще более качественный урожай. Это показали опытные посевы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще более качественный урожай в 2018 году: белорусские ученые вывели ряд новых сортов, в том числе и рапса-1

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по научной работе и производству РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»:
Два сорта озимой пшеницы, в том числе один хлебопекарного направления. Два сорта озимой ржи. Один – диплоидный, один – тетраплоидный. Для того, чтобы обеспечить черным хлебом и продуктами переработки ржи в том числе спиртовую промышленность. Два сорта и один гибрид озимого рапса. Для обеспечения масложировой промышленности сырьем.

Кроме того, ученые сейчас работают и над созданием новых сортов кормовых культур с большим содержанием белка. Введение таких трав в рацион животных позволит значительно увеличить объемы и качество молока и мяса.

# общество # Год науки # Дмитрий Лужинский

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