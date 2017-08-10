Видеофакт: сотни мотыльков атаковали Могилев по случаю своего «часа любви»

Новости Беларуси. Уникальное явление наблюдали минувшей ночью жители Могилева. Такое бывает один раз в 3-4 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летним снегопадом уже успели назвать это нашествие мотыльков пользователи социальных сетей. Видео из интернета теперь изучают специалисты, чтобы точно определить вид насекомых. Вместе с тем известно, что эти ночные бабочки безопасны для человека. Их большое скопление свидетельствует, что у мотыльков наступил час любви.