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Видеофакт: сотни мотыльков атаковали Могилев по случаю своего «часа любви»

10 августа 2017 07:13
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Новости Беларуси. Уникальное явление наблюдали минувшей ночью жители Могилева. Такое бывает один раз в 3-4 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: сотни мотыльков атаковали Могилев по случаю своего «часа любви»-1

Летним снегопадом уже успели назвать это нашествие мотыльков пользователи социальных сетей. Видео из интернета теперь изучают специалисты, чтобы точно определить вид насекомых. Вместе с тем известно, что эти ночные бабочки безопасны для человека. Их большое скопление свидетельствует, что у мотыльков наступил час любви.

# общество # Насекомые

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