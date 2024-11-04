Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Праздник непослушания в Западной Европе продолжается! Такое впечатление, что в европейских столицах власть захватила политическая шпана и беспредельщики. Впрочем, так оно и есть на самом деле.

Моя бабушка попала в бывший Институт благородных девиц, и воспитательницы у нее были старорежимные – не обязательно дворянки, но «белая кость» и безукоризненные манеры. А второй раз моя бабушка прошла через детские дома уже в годы Великой Отечественной войны, когда немец во второй раз сделал наших детей беспризорными и сиротами, и была она уже тогда воспитательница. Причем пользующаяся любовью и доверием воспитанников, ибо как бывшая «детдомовка» знала, как подобрать к ним ключик.

А нынешних немецких политиков, впечатление такое, в детстве изымали на время из Германии, отправляли в Америку, в тамошние «детские дома», там воспитывали, а потом возвращали на родину. И не просто возвращали, а сразу сажали на руководящие должности, чтоб они на практике и скоренько могли внедрять «американский дух». Вот и получился в Германии разрыв поколений и смыслов.