«Электронная книга вышла из строя»: куда идти, если интернет-магазин уже не существует, а сервисный центр не берет товар на экспертизу?

Замечено, что чрезмерное увлечение чтением портит не столько зрение, сколько взгляды на жизнь. Герой этого сюжета читает много и давно. Но он не менял свои взгляды... Пока не встретился с книгой, которая открыла ему мир правоведения.

Ученые из Оксфордского университета доказали: чтение снижает уровень стресса на 70%. Минчанин Виктор Мазуркевич об этом знает и часто пользовался данным способом релаксации. Почему пользовался? Потому что однажды книга стала источником не расслабления и знаний, а тревоги и неприятностей!

Виктор Мазуркевич:

В мае прошлого года я приобрел в интернет-магазине электронную книгу. Пользовался ей достаточно редко. В феврале этого года электронная книга вышла из строя.

Обнаружив неисправность, Сергей решил обратиться в сервисный центр по адресу, который был указан в гарантийном талоне. С этого и начались все злоключения.

Виктор Мазуркевич:

Сервисном центре отказались принять эту книгу на экспертизу, мотивируя тем, что они не работают с физическими лицами, и посоветовали обратиться к продавцу. То есть в электронный магазин, в котором я эту книгу приобрел.

Мужчина несказанно удивился. Срок гарантии не истек, все документы и товарный чек в наличии, в талоне указан адрес сервисного центра. Почему этого оказалось недостаточно? Правомерен ли отказ в ремонте?

Ирина Коноплицкая, юрист:

Наш закон о защите прав потребителя дает право потребителю выбрать. Либо бесплатный гарантийный ремонт, но это в том случае, если не было нарушений эксплуатации самим покупателем – не ронял, не топил эту книгу, то есть надлежаще пользовался. Либо возврат денег за некачественный товар. Тогда потребитель должен обратиться с письменной претензией к продавцу. Если он выбирает гарантийный ремонт, то обращается в гарантийную мастерскую, которая указана в сервисной книжке.

Таким образом, отказывать мужчине в ремонте электронной книги у мастерской оснований не было. Тем не менее, спорить с мастерами Виктор не стал. И решил связаться с продавцом. Здесь его ожидало еще одно неприятное открытие.

Виктор Мазуркевич:

Я попытался обратиться в интернет-магазин, но выяснилось, что он уже не работает. Тогда я попытался искать ИП, на которого был оформлен интернет-магазин. Выяснилось, что он находится в стадии ликвидации.

Представители компаний, которые занимаются размещением на своих серверах интернет-магазинов, констатируют, что за последние полгода, сетевых торговых точек на просторах Байнета поубавилось. Интернет-магазины частенько по разным причинам прекращают свою деятельность и закрываются. Что же делать потребителю, который приобрел ту или иную вещь в интернет-магазине, и последний вдруг ликвидировался? Куда нести товар, в том случае, если он окажется некачественным?

Ирина Коноплицкая, юрист:

Если продавец прекратил свою деятельность, то покупателю нужно подсуетиться и обратиться в управление регистрации и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чтобы получить сведения, выписку из ЕГР о продавце. То есть это ИП или какая-то коммерческая структура. Если это ИП, который прекратил свою деятельность, то он несет ответственность своим личным имуществом.

Для многих из нас будет открытием, но в этом году электронной книге исполняется ровно 45 лет! Первую электронную книгу в 1971 году создал Майклу Харт. Представьте, сколько леса было сохранено на планете! Экологичность, доступность, компактность, портативность. Все это делает гаджет популярным среди книгоманов.

В истории с нашим героем, его настойчивость в конечном итоге была вознаграждена. Мужчина, как и советовал юрист, получил личные данные индивидуального предпринимателя, который не стал возвращать деньги за некачественный товар, но оказал содействие и помог сдать книгу в сервисный центр.

Виктор Мазуркевич:

Однако уже месяц я не могу забрать книгу из ремонта, который тянет под различными предлогами.

Началась череда звонков, чаще всего непродолжительная беседа протекала в манере абсурда: нет запчастей, нет мастера, позвоните завтра. А ведь по закону потребитель может потребовать неустойку за каждый день просрочки гарантийного ремонта в размере 1% от стоимости работ. Для этого в письменном виде направляется претензия на имя руководителя данной мастерской.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Гарантийный ремонт у нас по законодательству – 2 недели. Максимум 2 недели.

По статистике, больше всего читают индусы, которые тратят на это занятие 11 часов в неделю. У нас этот показатель составляет около 7 часов. Мы вышли на улицы Минска, чтобы узнать, есть ли будущее у обычной книги, как часто и что именно читают минчане, и на каких носителях предпочитают это делать.

Минчане:

Читаю книжки, конечно. Последний раз прочла «Войну и мир», сейчас взялась за первый том собрания сочинений Лермонтова. Электронные книжки уважаю, но пенсионером как-то туговато со средствами.

Читаю обычно не электронные, а бумажные книги. Беру их обычно у бабушки в библиотеке. Последняя книга, которую я прочел, это «Три мушкетера» Александра Дюма.

Книги я не читаю. Я уже все прочитал. И чтобы сейчас книги не выкидывать, я туда кладу деньги!

Прогресс не стоит на месте. Электронные книги – это намного удобнее. Хотя я считаю, что это не такая и хорошая затея. Потому что, когда ты читаешь электронную книгу, ты не так много запоминаешь информации.

Читаю, в основном, электронные варианты книг. Потому что, к сожалению, бумажный вариант дорогой. И объем вместительный. Приходится читать электронный вариант. Мне кажется, что в последующем электронные книги будут доминировать.

Я просто могу скачать из Интернета и на телефоне почитать. Их проще читать в метро, на парах в универе.

Я считаю, что электронные книги никогда не заменят обычные книги. Потому что информация воспринимается лучше не с мерцающих экранов, а именно со страниц. Ощущение, как будто умнее становишься что ли.

После того, как Виктор обратился за помощью в программу «Добро пожаловаться!», случилось невероятное! В сервисном центре пошли на попятную и проблема была решена в течение 1 дня.

Гражданину Мазуркевичу предложили выбор: возврат денег или замену товара на аналогичный. Только именно поэтому мы не приводим ни адрес сервисного центра, ни его название.

Виктор Мазуркевич:

На следующий день после моего обращения в программу «Добро пожаловаться!» мне позвонили из сервисного центра и предложили решить мою проблему согласно закону о защите прав потребителей. Дорожа репутацией фирмы и учитывая цену вопроса, как они выразились, они согласны заменить мне товар или вернуть деньги за некачественную продукцию.

Спасибо огромное вашей программе! Я даже не ожидал такого результата. Очень, очень эффективная работа. Огромное вам спасибо!

Мы очень рады, что эта история благополучно завершилась для Виктора. Грустно иное. Неужели для того, что бы наша торговля работала в соответствии с законами, периодически необходимы пинки со стороны контролирующих, судебных или, как в нашем случае, телевизионных органов.