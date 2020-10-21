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Экстремально мощная магнитная буря охватила территорию Беларуси

21 октября 2020 11:52
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Новости Беларуси. Испытание для спутников, связи, а также для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Беларусь попала в поле мощной магнитной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Астрономы предсказывают, что так называемая сила солнечного возмущения может достичь пяти баллов – это максимум из возможного.  

Экстремально мощная магнитная буря охватила территорию Беларуси-1

Астрофизики посчитали, что в этот раз магнитное поле земли будет колебаться девять дней. Начались бури уже 21 октября, а с пятницы сила космических ударов прогнозируется до G5. Это экстремально сильная мощность. Лишь к следующему вторнику, 26 октября, геошторм начнет утихать, а к 30-му магнитное поле Земли придет в норму.  

Экстремально мощная магнитная буря охватила территорию Беларуси-4

К слову, такие бури настолько сильные, что способны вывести из строя навигационные и телевизионные спутники, нарушить сотовую связь, вызвать сбои в работе электросетей. Людям еще сложнее, особенно метеозависимым: болит голова, ухудшается сон, скачет давление. Медики советуют в эти дни особенно внимательно к своему здоровью отнестись сердечникам.  

# Магнитные бури # общество # Фотофакт

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