Экстремально мощная магнитная буря охватила территорию Беларуси

Новости Беларуси. Испытание для спутников, связи, а также для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Беларусь попала в поле мощной магнитной бури, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Астрономы предсказывают, что так называемая сила солнечного возмущения может достичь пяти баллов – это максимум из возможного.

Астрофизики посчитали, что в этот раз магнитное поле земли будет колебаться девять дней. Начались бури уже 21 октября, а с пятницы сила космических ударов прогнозируется до G5. Это экстремально сильная мощность. Лишь к следующему вторнику, 26 октября, геошторм начнет утихать, а к 30-му магнитное поле Земли придет в норму.