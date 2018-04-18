Эксперимент: как криминалисты обнаруживают отпечатки пальцев?

Новости Беларуси. Что только не придумают преступники, чтобы обмануть криминальных экспертов. Но практически в любом преступлении остаются следы. Корреспонденты программы «Центральный регион» провели небольшой эксперимент и побывали в роли криминалистов.

Представим, что через данную дверь проник преступник.

Для начала обрабатываем стену специальным веществом для обнаружения отпечатков пальцев потенциального преступника.

Сергей Хломов, заместитель начальника экспертно-криминалистического отдела Слуцкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

В первую очередь необходимо визуально изучить дверь, стену и попытаться обнаружить какие-либо следы. Для изъятия орудия взлома у нас есть специальные пасты. Для следов обуви (если это объемный остаток) мы применяем гипсовые растворы. Если это плоскостные следы, мы применяем различные пленки.

И даже если преступник использовал перчатки или другие средства защиты, специалисты смогут с большой долей вероятности определить личность.

Сергей Хломов:

Обладая опытом, можно достаточно быстро это определить.

Исследование помогает судить о руке кого идет речь: мужчины или женщины, возможно, ребенка.