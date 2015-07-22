Эксклюзивное интервью Жерара Депардье телеканалу СТВ смотрите 26 июля в 19.30

Новости Беларуси. У съемочной группы, автора и ведущего итоговой программы «Неделя» телеканала СТВ Евгения Горина 22 июля была возможность спросить у Жерара Депардье, что знаменитый француз думает и о белорусском лидере, и о Беларуси, и о событиях в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жерар Депардье, актер, режиссер:

У меня великолепные впечатления от Беларуси. Хотя Минск я не видел (не очень люблю города), а вот село, деревня. То, что я видел — аккуратное отношение к природе, вижу и заботу государства о природе, вижу людям здесь приятно жить. Поля возделываются, леса не заброшены. У меня очень хорошее впечатление.

Что больше всего Жерара Депардье поразило в Беларуси, появятся ли белорусские блюда в меню его ресторанов, и что же актер думает об «украинском кризисе». И не только... Интервью Жерара Депардье автору и ведущему программы неделя Евгению Горину на телеканале СТВ уже в это воскресенье, 26 июля, в 19.30.