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Эхо праздника: как отмечали День Победы в Минской области?

11 мая 2016 14:57
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Новости Беларуси. «Майский вальс». Минщина отпраздновала 71-ю годовщину Великой Победы. Официальные церемонии – возложение цветов и венков к мемориалам героям Великой Отечественной, торжественные шествия ветеранов – сменила насыщенная развлекательная программа.

Во всех районах области прошли концерты фольклорных и эстрадных коллективов, развернулись выставки военной техники. Окунуться в атмосферу того времени можно было, посетив полевую кухню и попробовав настоящую солдатскую кашу. «Эхо праздника» – репортаж корреспондент программы «Минщина» на СТВ.

# общество # День Победы 2016

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