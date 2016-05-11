Эхо праздника: как отмечали День Победы в Минской области?

Новости Беларуси. «Майский вальс». Минщина отпраздновала 71-ю годовщину Великой Победы. Официальные церемонии – возложение цветов и венков к мемориалам героям Великой Отечественной, торжественные шествия ветеранов – сменила насыщенная развлекательная программа.

Во всех районах области прошли концерты фольклорных и эстрадных коллективов, развернулись выставки военной техники. Окунуться в атмосферу того времени можно было, посетив полевую кухню и попробовав настоящую солдатскую кашу. «Эхо праздника» – репортаж корреспондент программы «Минщина» на СТВ.