Эффективен ли в Беларуси закон, защищающий пострадавших от насилия в семье?

Новости Беларуси. Тяжкие и особо тяжких преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, слава Богу, в Беларуси снижаются. По крайней мере в Минске. За 8 месяцев текущего года таких преступлений зарегистрировано 12, в то время как за такой же период 2013 – 27. На неделе в Беларуси проходила республиканская акция «Стоп насилие».

Но правоохранители говорят, что серьезным рычагом воздействия на семейных скандалистов стал вступивший в апреле в силу закон, защищающий пострадавших от насилия в семье, от тех, кто это насилие совершил. Вплоть до временного выселения последних из жилых помещений, общих с их жертвами. В Минской области мера применялась уже 11 раз.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ Ольга Петрашевская об ударных чувствах.