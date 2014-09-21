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Эффективен ли в Беларуси закон, защищающий пострадавших от насилия в семье?

21 сентября 2014 18:29
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Новости Беларуси. Тяжкие и особо тяжких преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, слава Богу, в Беларуси снижаются. По крайней мере в Минске. За 8 месяцев текущего года таких преступлений зарегистрировано 12, в то время как за такой же период 2013 – 27. На неделе в Беларуси проходила республиканская акция «Стоп насилие».

Но правоохранители говорят, что серьезным рычагом воздействия на семейных скандалистов стал вступивший в апреле в силу закон, защищающий пострадавших от насилия в семье, от тех, кто это насилие совершил. Вплоть до временного выселения последних из жилых помещений, общих с их жертвами. В Минской области мера применялась уже 11 раз.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ  Ольга Петрашевская об ударных чувствах.

# общество # Насилие # Ольга Петрашевская

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