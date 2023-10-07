Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Единый проездной, изменения маршрутов, новые и старые станции метро. На площадке ток-шоу «Большой город» обсудят новшества, проблемы и перспективы развития общественного транспорта Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как везде успевать и чувствовать себя комфортно в пути – смотрите в воскресенье, 8 октября, в 10:00 на СТВ. Почем билетик? Какие прогнозы по стоимости проезда? На чем уже сэкономили?

Это дешевле, если брать в комплексе – автобус, троллейбус, метро, трамвай, почти на 10 рублей. В преддверии 40-летия вспоминаем главные достижения и особенности Минского метрополитена. Какие поезда будут курсировать в столичной подземке?

Инновационные, европейского уровня, в которых определенные опции превышают класс комфортности.

А также готовимся к 100-летию автобусного движения в Минске. Революционная трансформация? Какой он – транспорт будущего?

Воздушный транспорт. Как вы сказали, будем летать. Цифровизация в общественном транспорте. Едем в ногу со временем.

Серьезное мобильное приложение, единый транспортный портал. Общественный транспорт зимой. Не страдают ли электробусы метеозависимостью? И то, что беспокоит каждого, – расписание, маршруты, интервалы и температура.