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Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»

07 октября 2023 14:41
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Новости Беларуси. Единый проездной, изменения маршрутов, новые и старые станции метро. На площадке ток-шоу «Большой город» обсудят новшества, проблемы и перспективы развития общественного транспорта Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как везде успевать и чувствовать себя комфортно в пути – смотрите в воскресенье, 8 октября, в 10:00 на СТВ.

Почем билетик? Какие прогнозы по стоимости проезда? На чем уже сэкономили?

Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»-1

Это дешевле, если брать в комплексе – автобус, троллейбус, метро, трамвай, почти на 10 рублей.

В преддверии 40-летия вспоминаем главные достижения и особенности Минского метрополитена. Какие поезда будут курсировать в столичной подземке?

Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»-4

Инновационные, европейского уровня, в которых определенные опции превышают класс комфортности.

Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»-7

А также готовимся к 100-летию автобусного движения в Минске. Революционная трансформация? Какой он – транспорт будущего?

Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»-10

Воздушный транспорт. Как вы сказали, будем летать.

Цифровизация в общественном транспорте. Едем в ногу со временем.

Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»-13

Серьезное мобильное приложение, единый транспортный портал.

Общественный транспорт зимой. Не страдают ли электробусы метеозависимостью? И то, что беспокоит каждого, – расписание, маршруты, интервалы и температура.

Единый проездной и новые станции метро. Об общественном транспорте Минска поговорим в ток-шоу «Большой город»-16

Обязательная проверка – работают ли отопители в штатном режиме?

Транспорт «Большого города». Его доступность, комфорт и безопасность. Смотрите в воскресенье, в 10:00.

# Общественный транспорт # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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