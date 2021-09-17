Единая, непобедимая, цветущая, любимая страна. Что говорят участники велопробега в Минске?

Новости Беларуси. Спортивный праздник. Колонна велосипедистов проехала вдоль проспектов Независимости и Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около 70 человек объединил велопробег ко Дню народного единства. Участники стартовали от Национальной библиотеки, а финишировали у обелиска «Минск – город-герой», где состоялись митинг и возложение цветов.

Кирилл Чуприс, первый заместитель председателя ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Беларуси»:

Для меня это очень важно и символично в связи с тем, что этот праздник – День народного единства – учрежден в Год народного единства и он олицетворяет единение всего белорусского народа.