Прямой эфир

Единая, непобедимая, цветущая, любимая страна. Что говорят участники велопробега в Минске?

17 сентября 2021 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортивный праздник. Колонна велосипедистов проехала вдоль проспектов Независимости и Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Единая, непобедимая, цветущая, любимая страна. Что говорят участники велопробега в Минске?-1

Около 70 человек объединил велопробег ко Дню народного единства. Участники стартовали от Национальной библиотеки, а финишировали у обелиска «Минск – город-герой», где состоялись митинг и возложение цветов.  

Единая, непобедимая, цветущая, любимая страна. Что говорят участники велопробега в Минске?-4

Кирилл Чуприс, первый заместитель председателя ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Беларуси»:
Для меня это очень важно и символично в связи с тем, что этот праздник – День народного единства – учрежден в Год народного единства и он олицетворяет единение всего белорусского народа.

Единая, непобедимая, цветущая, любимая страна. Что говорят участники велопробега в Минске?-7

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Таких мероприятий нужно чаще, больше и в каждом населенном пункте. Такие мероприятия сплачивают народ, объединяют наших граждан. Естественно, конечно же, как итог мы имеем успешную, прекрасную, нашу любимую страну, которая единая, которая непобедимая, цветущая.

# Год народного единства # общество # Кирилл Чуприс # Александр Дорохович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хренин на закрытии учения «Запад-2021»: смогли определить перспективу, как будем двигаться дальше
17 сентября 2021 16:35

Хренин на закрытии учения «Запад-2021»: смогли определить перспективу, как будем двигаться дальше

Здесь будут благотворительная столовая и пункт раздачи одежды. Какой проект реализуют в Борисове?
17 сентября 2021 15:35

Здесь будут благотворительная столовая и пункт раздачи одежды. Какой проект реализуют в Борисове?

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит
17 сентября 2021 15:31

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит