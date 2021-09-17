Единая, непобедимая, цветущая, любимая страна. Что говорят участники велопробега в Минске?

Новости Беларуси. Спортивный праздник. Колонна велосипедистов проехала вдоль проспектов Независимости и Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Спортивный праздник. Колонна велосипедистов проехала вдоль проспектов Независимости и Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около 70 человек объединил велопробег ко Дню народного единства. Участники стартовали от Национальной библиотеки, а финишировали у обелиска «Минск – город-герой», где состоялись митинг и возложение цветов.
Кирилл Чуприс, первый заместитель председателя ГУ «Спортивный комитет Вооруженных Сил Беларуси»:
Для меня это очень важно и символично в связи с тем, что этот праздник – День народного единства – учрежден в Год народного единства и он олицетворяет единение всего белорусского народа.
Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Таких мероприятий нужно чаще, больше и в каждом населенном пункте. Такие мероприятия сплачивают народ, объединяют наших граждан. Естественно, конечно же, как итог мы имеем успешную, прекрасную, нашу любимую страну, которая единая, которая непобедимая, цветущая.