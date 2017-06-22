Едешь, и мурашки по коже бегут: как люди реагируют на украшение Минска к 3 июля
Новости Беларуси. Все краски праздника. В столице заканчивают украшать город ко Дню Независимости. По традиции работу начали с центральных проспектов и улиц, а также мест проведения массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Декор выдержан в цветах национального флага. В оформлении также использовали изображения аистов, васильков и цветков льна.
Сергей Пролесковский, заместитель директора по производству УП «Минскреклама»:
На сегодня украшена, оформлена Октябрьская площадь, ведутся работы на площади Независимости. По проспектам развешены праздничные пилоны.
Все в штатном режиме, в ускоренном темпе. Справляемся.
Старания уличных оформителей минчане и многочисленные туристы оценили.
Горожане:
Очень нравится использование белорусского орнамента. Город великолепно украшается.
Я люблю Минск, очень красивый город. Много разных великолепных цветов, украшающих улицы. Отличное место для отпуска.
Заметны, конечно, цветы. Город расцвел. Едешь, и мурашки по коже бегут.
Очень уважительно отношусь к этому празднику. Очень красивый город стал. Я помню его 40 лет назад. Сейчас вернулся, работаю. Очень рад и счастлив, что я дома, в Беларуси. На родине.
Во всей красе Минск предстанет уже 25 июня.