Едешь, и мурашки по коже бегут: как люди реагируют на украшение Минска к 3 июля

Новости Беларуси. Все краски праздника. В столице заканчивают украшать город ко Дню Независимости. По традиции работу начали с центральных проспектов и улиц, а также мест проведения массовых мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Декор выдержан в цветах национального флага. В оформлении также использовали изображения аистов, васильков и цветков льна.

Сергей Пролесковский, заместитель директора по производству УП «Минскреклама»:

На сегодня украшена, оформлена Октябрьская площадь, ведутся работы на площади Независимости. По проспектам развешены праздничные пилоны. Все в штатном режиме, в ускоренном темпе. Справляемся. Старания уличных оформителей минчане и многочисленные туристы оценили.

Горожане:

Очень нравится использование белорусского орнамента. Город великолепно украшается. Я люблю Минск, очень красивый город. Много разных великолепных цветов, украшающих улицы. Отличное место для отпуска. Заметны, конечно, цветы. Город расцвел. Едешь, и мурашки по коже бегут.