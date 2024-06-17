Дзермант: белорусы, голосуя на протяжении 30 лет за Александра Лукашенко, проявили истинную мудрость

Авторская журналистика на СТВ. В программе Новости «24 часа» Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы».
Авторская журналистика на СТВ. В программе Новости «24 часа» Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы».
Алексей Дзермант, политолог:
Летом этого года мы отмечаем 30-летие появления института президентства в Беларуси. Напомню, что 23 июня прошел первый тур президентских выборов, в которых Александр Лукашенко набрал 44,82 %. 10 июля состоялся второй тур выборов, на которых за него проголосовало подавляющее большинство белорусов – 80,34 %. А 20 июля первый Президент Республики Беларусь официально вступил в должность.
Может быть, несколько неожиданно, но я хотел бы сравнить события 30-летней давности и 80-летней. Появление у нас института президентства и освобождение Беларуси от нацистской оккупации. Вижу с символической и смысловой перспективы определенные параллели в этих событиях.
80 лет назад Беларусь пережила катастрофу иноземного вторжения, тотального разрушения экономики страны оккупантами, организованного ими геноцида против нашего народа. Война отступила с нашей земли, и мы приступили к восстановлению мирной жизни и развитию.
30 лет назад мы также начали восстановление после катастрофы распада Советского Союза. Конечно, последствия Великой Отечественной войны и поражение в холодной войне были разными, но в чем-то схожими. 3 года оккупации в 1940-х и 3 года потери ориентиров и краха нашей системы можно назвать поворотными точками нашей истории.
В первом случае из пепла войны восстала, восстановилась и расцвела новой жизнью наша республика, а во втором – из морока антисоветского безвременья наша страна вырвалась к новым горизонтам и возможностям.
И даже с точки зрения символов можно провести параллели: БЧБ-тряпку нам пытались навязать в 1940-е и в 1990-е, но народ ее отверг как символ оккупации и знак беды. А наш национальный красно-зеленый флаг с орнаментом появился как символ героической борьбы белорусского народа и возродился после избрания первого Президента как символ преемственности и уважения к предкам, их идеалам и достижениям.
Подробности в видео.