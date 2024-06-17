Дзермант: белорусы, голосуя на протяжении 30 лет за Александра Лукашенко, проявили истинную мудрость

Авторская журналистика на СТВ. В программе Новости «24 часа» Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы».

Алексей Дзермант, политолог:

Летом этого года мы отмечаем 30-летие появления института президентства в Беларуси. Напомню, что 23 июня прошел первый тур президентских выборов, в которых Александр Лукашенко набрал 44,82 %. 10 июля состоялся второй тур выборов, на которых за него проголосовало подавляющее большинство белорусов – 80,34 %. А 20 июля первый Президент Республики Беларусь официально вступил в должность. Может быть, несколько неожиданно, но я хотел бы сравнить события 30-летней давности и 80-летней. Появление у нас института президентства и освобождение Беларуси от нацистской оккупации. Вижу с символической и смысловой перспективы определенные параллели в этих событиях.

80 лет назад Беларусь пережила катастрофу иноземного вторжения, тотального разрушения экономики страны оккупантами, организованного ими геноцида против нашего народа. Война отступила с нашей земли, и мы приступили к восстановлению мирной жизни и развитию. 30 лет назад мы также начали восстановление после катастрофы распада Советского Союза. Конечно, последствия Великой Отечественной войны и поражение в холодной войне были разными, но в чем-то схожими. 3 года оккупации в 1940-х и 3 года потери ориентиров и краха нашей системы можно назвать поворотными точками нашей истории.