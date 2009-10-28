Дворцово-парковый комплекс XVII века передадут санаторию

Через 5 лет, после того, как реконструкция бывшей усадьбы Воловичей в Святске будет закончена, провести отпуск в княжеской резиденции смогут все желающие.

Когда-то в замке был санаторий, и на оздоровление в Святск ехали со всей Беларуси. Потом здравницу закрыли, и здание стало разрушаться. Сейчас у исторического памятника вновь появился шанс на вторую жизнь

Дворец Воловичей строили по проекту итальянского архитектора Джузеппе Сакко. Таких в мире всего два: брат-близнец Святской княжеской резиденции есть во французском Версале. За три века белорусский замок немало пережил, и, как мхом, оброс легендами.

Любителям мистики в таком санатории скучать не придется. По традиции в замке водится приведение. Если верить легенде, то бывший владелец имения замуровал свою непокорную дочь в одну из стен. Теперь смотрители замка слышат грохот и шорохи, однако само привидение девушки так никто и не видел.

Завхоз Тереза за десять лет работы в Святске собрала о замке немало уникальных историй. Теперь, как заправский экскурсовод, рассказывает их заезжим туристам. Говорит, самая популярная история - о том, как сам Волович проиграл имение в бильярд своему другу. Кстати, желающих посетить замок немало, потому в бывшем княжеском имении решили разместить именно туристический комплекс. Замок безвозмездно передают местному санаторию.

Валерий Климович – заместитель председателя гродненского районного исполнительного комитета: «Создаются 2 комиссии: одна - со стороны гродненского райисполкома, а вторая - со стороны санатория «Озерного», и осуществляется эта передача. Я думаю, до 1 января 2009 года этот процесс будет завершен».

За пятилетку - а именно такой срок дан новому хозяину на реставрацию - в Святске восстановят парки, конюшни, да и сам дворец заживет новой жизнью. В бывшей княжеской резиденции смогут провести отпуск все желающие. Причем, замок Воловичей может стать туристической Меккой, ведь в 5 километрах от него есть еще одна белорусская достопримечательность – Августовский Канал.