«Две собаки отыскали успешно меня». Как проходит чемпионат кинологов в Минске?

Новости Беларуси. Обнаружить потерявшегося человека в сжатые сроки. Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Минске. Неясно, кто в этом тандеме главный, но инструкторы и их питомцы – настоящая команда. За победу их сражается 14, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ходом баталий на площадке наблюдала Арина Верховская.

Фриде 4 года. Знает и беспрекословно выполняет все команды своего хозяина: сидеть, лежать, стоять, голос, барьер. Однако ее главная задача – поиск потеряшек. Особенно это актуально с ягодно-грибным сезоном. Сегодня Фрида в ряду спасателей отряда специального назначения «ЗУБР». Принимала участие в поисково-спасательных работах в результате землетрясения в Турции.

Вадим Кирмель, кинолог республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Это бельгийская овчарка, малинуа. Очень способная собака. В принципе, эта порода очень работоспособная. В основном наша направленность – поиск людей в лесу, так как в грибные, ягодные сезоны люди часто теряются. Особенно преклонного возраста. Чем раньше человек будет найден, тем выше шансы, что он будет живым.

Сегодня в столице проходит чемпионат по служебному многоборью кинологов. За победу борются 14 команд. Все этапы инструкторы и их питомцы проходят вместе. Четвероногие демонстрируют самые различные навыки. После специального курса дрессировки эти собаки могут задержать самого опасного преступника. Лучше всего это получается у бельгийских овчарок. Эта порода наиболее выносливая и универсальная, больше всех подходит для службы.

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БСФО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:

Основными качествами данных собак можно выделить выносливость, активные, могут очень долго работать, несмотря на усталость. Также обладают очень хорошим нюхом, поэтому на службе применяется данный вид собак. Основной целью проведения наших соревнований является определение победителей в видах соревновательных программ, определения уровня дрессировки служебных собак, обмен опытом в тактике применения. А также развитие и популяризация служебно-прикладных видов спорта.

Арина Верховская, корреспондент:

На местности спрятаны 3 человека. Один около бочки, второй на крыше и последний в цементном укрытии. Кинолог работает в паре с собакой. Найдя человека, пес сигнализирует лаем. На все 10 минут.

Сергей профессиональный кинолог. Но сегодня у него другая роль. Той самой «потеряшки». Дислокация – крыша здания. Признается, во время прохождения испытания за каждую собаку переживает, как за свою.

Сергей Вертош, эксперт-кинолог Белорусского кинологического объединения:

Ну, еще даже меньше половины сегодня собак выступили, поэтому две собаки отыскали успешно меня и других ассистентов. Условия не такие простые: лес, отвлекают запахи.