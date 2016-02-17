Две британки ловят воздух сачками и отправляют его в банках в страны с плохой экологией за $100

Новости Великобритании. В Великобритании решили делать деньги из воздуха. Причем в прямом смысле. Две британки берут по утрам в руки сачки и отправляются на луга ловить ветер. После этого они упаковывают его в специальные банки и отправляют на экспорт в страны с плохой экологией. Одна такая банка стоит больше 100 долларов.

Дамы уверяют, что товар у них отборный и разнообразный. Свежий воздух они собирают сразу в нескольких городах. Покупателей на воздух с британских полей находится немало. Особенной популярностью он пользуется в Китае. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.