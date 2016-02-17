Прямой эфир

Две британки ловят воздух сачками и отправляют его в банках в страны с плохой экологией за $100

17 февраля 2016 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Великобритании решили делать деньги из воздуха. Причем в прямом смысле. Две британки берут по утрам в руки сачки и отправляются на луга ловить ветер. После этого они упаковывают его в специальные банки и отправляют на экспорт в страны с плохой экологией. Одна такая банка стоит больше 100 долларов.

Дамы уверяют, что товар у них отборный и разнообразный. Свежий воздух они собирают сразу в нескольких городах. Покупателей на воздух с британских полей находится немало. Особенной популярностью он пользуется в Китае. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
Переход на профильное обучение в Беларуси поможет решить поставленные перед образованием задачи
17 февраля 2016 10:31

Переход на профильное обучение в Беларуси поможет решить поставленные перед образованием задачи

Как важно быть добрым... Что вкладывают минчане в понятие «доброта»?
17 февраля 2016 09:31

Как важно быть добрым... Что вкладывают минчане в понятие «доброта»?

Дмитрий Ковалёнок, зам. начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь на СТВ
17 февраля 2016 07:51

Дмитрий Ковалёнок, зам. начальника управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь на СТВ