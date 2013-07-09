Две абитуриентки 2013 года установили абсолютный рекорд - три ЦТ по 100 баллов

Новости Беларуси. Три по сто. Абсолютный рекорд централизованного тестирования в этом году установили две абитуриентки. Максимально возможный результат сразу по трем предметам показали минчанка Нина Барадулина и Анастасия Таран из Речицы. Причем, девушка из Гомельской области к такому результаты шла довольно долго и уже точно решила связать жизнь именно с точными науками.

Анастасия Таран, абитуриентка:

Мне с детства сказали учиться либо хорошо, либо никак. Я выбрала «хорошо».

Вот уже несколько дней телефон Насти не умолкает. С утра четвёртое интервью. Все хотят знать секрет успеха, называют результат феноменальным. Сама же девушка считает 300-балльный итог по централизованному тестированию закономерностью. Кстати, разделяют её мнение и учителя.

Ирина Петкун, директор Речицкого районного лицея:

Она схватывает всё на лету, поэтому результат закономерен. У нас дети заканчивают с хорошими результатами лицей. У половины - больше 9-ти баллов аттестат.

Настя, возможно, самая опытная в стране абитуриентка. С учётом репетиционного, тестирование проходила 21 раз! Впервые - два года назад. После окончания лицея с золотой медалью с результатом 260 баллов поступила в БГЭУ, но с экономикой не срослось. Выбранная на семейном совете специальность теперь в прошлом. Впереди то, что действительно по душе - факультет прикладной математики и информатики БГУ.

Анастасия Таран:

Математика - очень красивая наука. Стройная. Не знаю почему. Она мне интересна. Она не сухая. Математика - это вовсе не сухие расчёты.

С таким отношением к математике 100 баллов на централизованном тестировании уже не кажется чем-то сверхъестественным. А вот физику пришлось постигать в авральном режиме. Благо Лилия Ивановна не просто мама Насти - по совместительству личный репетитор. Физику преподаёт уже более 20 лет.

Анастасия Таран:

Ответственность не ответственность. А просто хотелось маме приятно сделать. Все сделали из меня героиню. А я просто правильно ответила на вопросы по обычной школьной программе.

Как бы там ни было, имя Анастасии Таран уже вошло в историю белорусского образования. Три безошибочных теста - абсолютный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.