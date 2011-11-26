Два общежития квартирного типа в Минске были построены всего за год

Иван Янчарский, генеральный директор компании-застройщика:
По сути это отдельный дом. Отдельные квартиры — одно- и двухкомнатные — все удобства не на этаже или где-то в подвале, как в старых общежитиях, а всё на месте.
На «своем месте» чувствуют себя и новые жильцы. Инна, молодой преподаватель физкультуры, в сфере образования работает всего третий месяц. Для нее отдельная комната в новом общежитии стала приятным дополнением к любимой профессии.
Инна Кругленя:
Какая просторная кухня — я думаю, что здесь всем найдется место. Можно будет приглашать сюда гостей. Это огромная поддержка. Это дополнительный стимул для молодого специалиста закрепиться в этой сфере, не бросать ее.
Поздравить новоселов приехал и мэр города Николай Ладутько. После вручения символического ключа он пошел знакомится с планировкой. Таким решением жилищного вопроса председатель Мингорисполкома, судя по всему, остался доволен.
Строительство так называемых коммунальных общежитий, когда действительно «и система коридорная, и одна уборная на десять комнат» осталось в прошлом. В каждой вчерашней «общаге» во всех комнатах сегодня — собственная кухня, мебель и сантехника.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Это жильё удобно, комфортно и с точки зрения здоровья тоже — здоровое жильё. Это не общежитие, где ты в комнате втроём и нужно идти куда-то в коридор — здесь всё своё.
Молодые педагоги, правда, займут всего треть этого дома. Вскоре в соседних подъездах начнут обживаться сотрудники транспортной системы на пару со строителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая избирательность не случайна — именно в этих специалистах Минск сегодня нуждается больше всего.