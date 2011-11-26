Два общежития квартирного типа в Минске были построены всего за год

Новости Беларуси, Минск. На месте, где сейчас стоит здание, раньше был пустырь. Потом, всего за год, здесь появились два новых дома. По паспорту они хоть и проходят как общежития, на деле же — комфортные современные многоэтажки. Уже ближе к зиме все 159 квартир будут полностью заселены.

Иван Янчарский, генеральный директор компании-застройщика:

По сути это отдельный дом. Отдельные квартиры — одно- и двухкомнатные — все удобства не на этаже или где-то в подвале, как в старых общежитиях, а всё на месте.

На «своем месте» чувствуют себя и новые жильцы. Инна, молодой преподаватель физкультуры, в сфере образования работает всего третий месяц. Для нее отдельная комната в новом общежитии стала приятным дополнением к любимой профессии.

Инна Кругленя:

Какая просторная кухня — я думаю, что здесь всем найдется место. Можно будет приглашать сюда гостей. Это огромная поддержка. Это дополнительный стимул для молодого специалиста закрепиться в этой сфере, не бросать ее.

Поздравить новоселов приехал и мэр города Николай Ладутько. После вручения символического ключа он пошел знакомится с планировкой. Таким решением жилищного вопроса председатель Мингорисполкома, судя по всему, остался доволен.

Строительство так называемых коммунальных общежитий, когда действительно «и система коридорная, и одна уборная на десять комнат» осталось в прошлом. В каждой вчерашней «общаге» во всех комнатах сегодня — собственная кухня, мебель и сантехника.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это жильё удобно, комфортно и с точки зрения здоровья тоже — здоровое жильё. Это не общежитие, где ты в комнате втроём и нужно идти куда-то в коридор — здесь всё своё.

Молодые педагоги, правда, займут всего треть этого дома. Вскоре в соседних подъездах начнут обживаться сотрудники транспортной системы на пару со строителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая избирательность не случайна — именно в этих специалистах Минск сегодня нуждается больше всего.