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«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте

03 июля 2018 17:06
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Новости Беларуси. С размахом отметили День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычные программы – в каждом уголке Беларуси.

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -1

Петр Бутрим, СТВ:
В Бресте самая насыщенная программа 3 июля – в Брестской крепости. Здесь впервые свои двери распахнул Молодежный патриотический центр. Юноши и девушки сами активно участвовали в его реставрации. Здание восстановлено в том же виде, каким оно было во время войны. 

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -4

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -6

Как напоминания, на фасаде бывшего штаба 125-го стрелкового полка оставили следы пуль и осколков. Внешний вид казармы изучали по исторической хронике. Машину времени запустили и сегодня – с солдатской кашей и военно-историческими площадками. Вторым домом центр станет и для учеников кадетских классов.

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -9

Владислав Смолин, ученик кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста:
В данном центре мы можем читать книги именно по военной тематике, черпать для себя что-то новое, изучать историю, бытность того времени, образование медицинское базовое получать.

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -12

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -14

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -16

Виктор Пенза, руководитель кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста:
Здесь дух времени, дух истории, дух верности Отечеству, славы. Вот это очень важно. Мы сегодня ночевали здесь с детьми в каземате. Это непередаваемые впечатления.

«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте -19

В этих стенах молодежь будет изучать историю Брестской крепости и города, а также заниматься прикладными видами спорта. Центр объединит под одной крышей краеведов и исторических реконструкторов. Частыми гостями будут здесь и школьники из соседних стран. 

Петр Бутрим: 
Праздник сегодня можно прочувствовать во всех уголках Бреста. Соревнования по теннису и айсштоку, концерты, конкурсы, национальный колорит белорусских песен и танцев – гулять город будет до позднего вечера.

# День Независимости-2018 # общество # Пётр Бутрим # Фотофакт

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