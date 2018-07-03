«Здесь дух времени, дух истории». Молодёжный патриотический центр открыли в День независимости в Бресте

Новости Беларуси. С размахом отметили День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необычные программы – в каждом уголке Беларуси.

Петр Бутрим, СТВ: В Бресте самая насыщенная программа 3 июля – в Брестской крепости. Здесь впервые свои двери распахнул Молодежный патриотический центр. Юноши и девушки сами активно участвовали в его реставрации. Здание восстановлено в том же виде, каким оно было во время войны.

Как напоминания, на фасаде бывшего штаба 125-го стрелкового полка оставили следы пуль и осколков. Внешний вид казармы изучали по исторической хронике. Машину времени запустили и сегодня – с солдатской кашей и военно-историческими площадками. Вторым домом центр станет и для учеников кадетских классов.

Владислав Смолин, ученик кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста: В данном центре мы можем читать книги именно по военной тематике, черпать для себя что-то новое, изучать историю, бытность того времени, образование медицинское базовое получать.

Виктор Пенза, руководитель кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста: Здесь дух времени, дух истории, дух верности Отечеству, славы. Вот это очень важно. Мы сегодня ночевали здесь с детьми в каземате. Это непередаваемые впечатления.

В этих стенах молодежь будет изучать историю Брестской крепости и города, а также заниматься прикладными видами спорта. Центр объединит под одной крышей краеведов и исторических реконструкторов. Частыми гостями будут здесь и школьники из соседних стран.

Петр Бутрим:

Праздник сегодня можно прочувствовать во всех уголках Бреста. Соревнования по теннису и айсштоку, концерты, конкурсы, национальный колорит белорусских песен и танцев – гулять город будет до позднего вечера.