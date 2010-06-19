Дождливые выходные в Минске

5 дней – мастер-классы от ведущих белорусских тренеров.
В семье Малашук праздник. Суперприз-стиральная машина пригодится в этом доме как нельзя кстати. Наталья и Николай воспитывает 15 детей.
Те, для кого внешность – это профессия, продемонстрировали умение держаться на сцене, позировать перед фото и телекамерами, актерское мастерство и вокальные данные. Желающих оценить способности моделей собрался целый зал.
23 сентября 2026 20:25
23 сентября 2026 20:14
23 сентября 2026 18:16
23 сентября 2026 17:53
23 сентября 2026 17:48
23 сентября 2026 17:42
23 сентября 2026 17:31