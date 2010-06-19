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Дождливые выходные в Минске

19 июня 2010 10:22
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В субботу ночью в Минске - без существенных осадков. Столбик термометра покажет 10-12 градусов тепла.В воскресенье ночью и днем – кратковременный дождь. Днем возможна гроза. Ночью – 12-14, днем около 25 градусов тепла.
# общество

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