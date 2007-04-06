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Доступ на улицу Сурганова временно будет открыт только для строителей

06 апреля 2007 10:18
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В Минске по улице Сурганова временно закрывается движение всех видов транспорта.Коррективы вносятся в связи с капитальным ремонтом улицы на участке от проспекта Независимости до улицы Я.Коласа. В период с 12 ночи 7 апреля до 5 утра 9 апреля и с 12 часов 14 апреля до 5 утра 16 апреля движение всех видов транспорта будет закрыто. В связи с этим изменяются маршруты троллейбусов №2, 29, 34, 35, 37, 38, 55. 33 троллейбусный маршрут закрывается. Движение автобусов №59, 576, 589 и пригородных маршрутов организуется по улицам Сурганова, Я.Коласа, Калинина и проспекту Независимости в обоих направлениях.
# общество

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