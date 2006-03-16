Досрочное голосование продолжается

За два дня проголосовали досрочно на выборах президента страны более 6 процентов граждан Беларуси. За два дня проголосовали досрочно на выборах президента страны более 6 процентов граждан Беларуси. Такие данные привел секретарь Центрального избирательного комитета Николай Лозовик: <Каких либо замечаний по организации процесса голосования от наблюдателей не поступало, жалоб от избирателей тоже нет. Избирательные комиссии докладывают, что голосование проходит спокойно". Николай Лозовик также отметил активность избирателей в ходе досрочного голосования. Экспресс-опросы на выходе с избирательных участков, или так называемые экзит-пулы вправе проводить только организации, аккредитованные в комиссии по вопросам общественного мнения при Национальной академии наук. Попытки проводить опросы другими структурами будут пресекаться сотрудниками участковых избирательных комиссий и правоохранительных органов. Об этом сегодня заявила председатель Центрального избирательного комитета Лидия Ермошина. В числе девяти уже зарегистрированных организаций - восемь белорусских и одна российская, и пока только две из них заявили о своем намерении провести экспресс-опросы. Между тем, результаты экзит-пулов не всегда совпадают с реальной ситуацией.