Дорожники отремонтируют участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева

Новости Беларуси. Ни дыр, ни трещин. Дорожники готовы отремонтировать участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В последний раз ремонт здесь был 10 лет назад. Полотно изрядно поизносилось. Его полностью заменят. Основную часть работы будут делать в выходные, чтобы не создавать водителям много неудобств.