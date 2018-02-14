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Дорожники отремонтируют участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева

14 февраля 2018 18:30
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Новости Беларуси. Ни дыр, ни трещин. Дорожники готовы отремонтировать участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.      

Дорожники отремонтируют участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева-1

В последний раз ремонт здесь был 10 лет назад. Полотно изрядно поизносилось. Его полностью заменят. Основную часть работы будут делать в выходные, чтобы не создавать водителям много неудобств.        

Дорожники отремонтируют участок улицы Сурганова от Якуба Колоса до Куйбышева-3

Александр Ярошик, директор ДЭКУП «Ремавтодор Советского района»:   
Скорее всего, что будет летом, потому что на данном участке дороги находится очень много общежитий. Летом они опустошаются и трафик транспорта становится меньше.  

# общество # Автодороги Беларуси # Фотофакт # Александр Ярошик

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