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Дополнительный транспорт будет доставлять болельщиков на матчи Рождественского хоккейного турнира

03 января 2017 17:43
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Новости Беларуси. Комфорт для болельщиков. В связи с проведением Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь до «Чижовка-Арены», где и будут проходить соревнования, будут пущены дополнительные маршруты. Троллейбусы № 926 от станции метро «Автозаводская» будут курсировать с 4 по 7 января включительно до 22.00. Также до арены можно будет добраться и на автобусе № 926.

7 января также увеличат количество троллейбусов на маршруте № 49, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Интервал движения – это порядка 10 минут. В полном объеме сумеем обслужить всех жителей и болельщиков хоккейного турнира.

# общество # Александр Каптюх # Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси

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